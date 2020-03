Android op je iPhone: het kan met Project Sandcastle

Een groep hobbyisten heeft Android naar de iPhone gebracht. Vooralsnog betreft het hier een bèta, die alleen beschikbaar is op de iPhone 7. Ook de 7 Plus wordt momenteel ondersteund, maar voor beide apparaten geldt wel dat er ontzettend veel beperkingen aanwezig zijn.

Android op je iPhone

Hoewel Project Sandcastle, zoals de onderneming genoemd wordt, veelbelovend is, is het voor nu nog zo dat de gpu (voor de grafische prestaties), audio-uitvoer, modem voor mobiel internet, bluetooth en camera allemaal nog niet werken. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer problemen, zoals bijvoorbeeld de batterijduur of de prestaties in het algemeen. Het is bijna een wonder dat het de groep gelukt is, dus je moet ervan uitgaan dat je voorlopig nog wel stabiliteitsproblemen tegenkomt.

Zo kun je bijvoorbeeld ook alleen nog maar bestanden lezen van af het interne geheugen; je kunt nog niets opslaan. De versie van Android die het team op de iPhone geïnstalleerd heeft, is ook niet echt stock te noemen (stock geeft aan dat het om een onbewerkte versie gaat): niet alleen is de software aangepast met de OpenLauncher, ook wordt berichtendienst Signal meteen geïnstalleerd. Dit is overigens niet de eerste keer dat Android op een Apple-smartphone verschijnt: zo’n tien jaar geleden lukte het hobbyisten al hetzelfde te bereiken.