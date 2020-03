Apple laat apps nu ook reclame versturen via notificaties

Apple heeft ervoor gezorgd dat applicaties voortaan ook advertenties via een pushnotificatie kunnen laten zien aan gebruikers. Gelukkig is het wel zo dat die gebruiker daar eerst toestemming voor moet geven. Heb je dat gedaan, dan moet je ook de optie hebben om je weer af te melden.

Apple maakt reclame via notificaties mogelijk

Dat heeft de redactie van 9to5Mac gespot in de richtlijnen van de App Store. De verandering komt niet uit het niets. In de afgelopen twee jaar heeft Apple namelijk wel eens pushnotificaties gebruikt voor wat extreem veel lijkt op reclame, ondanks het feit dat de richtlijnen dit dus niet toestonden. Ondertussen konden andere bedrijven erop rekenen dat hun privileges teruggetrokken werden wanneer ze precies hetzelfde deden als het bedrijf uit Cupertino, wat in de afgelopen maanden heeft geleid tot een storm aan kritiek. Dat is namelijk niet eerlijk.

In de basis lijkt het misschien een beetje vreemd dat Apple dit nu toestaat, want niemand zit te wachten op nog meer reclame — helemaal niet via de notificaties van je telefoon. Maar in sommige gevallen, bijvoorbeeld voor speciale aanbiedingen waar je op zit te wachten, kan het handig zijn. Dus daarom is het goed om te zien dat het bedrijf je nu de keuze geeft. Verder is het zo dat het inlogsysteem van het bedrijf voor 30 april geïmplementeerd moet zijn in apps. Dat systeem is vergelijkbaar met soortgelijke diensten van Google en Facebook.