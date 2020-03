Black Shark komt met nieuwe gamingtelefoon Black Shark 3

Black Shark komt met een telefoon die 5G ondersteunt en is voorzien van de nieuwste Qualcomm Snapdragon 865-processor. Het gaat om de Black Shark 3 en Black Shark 3 Pro.

Black Shark 3 Pro

De 5G-ondersteuning is mogelijk door de toevoeging van het Snapdragon X55 5G-modem. Dankzij de Snapdragon 865-processor moet de telefoon goed presteren, wat belangrijk is voor gaming. Dit vraagt veel van een toestel. Om de game-ervaring iets soepeler te maken, heeft het toestel een verversingssnelheid van 90 hertz. Dat is niet de snelste verversingssnelheid die we tot nu toe in een telefoon zagen, maar wel een verbetering ten opzichte van zijn voorganger. Black Shark 2 Pro had een verversingssnelheid van 60 hertz.

Wat echter wel belangrijk is, dat is de verversingssnelheid van de input. Als je je vinger op het scherm legt om je spel te beïnvloeden, dan moet dit wel snel doorkomen. Daarom heeft deze nieuwe gamingtelefoon een 270 hertz aanraakreactie. Black Shark 3 Pro heeft een amoled-scherm van 7,1 inch (3120 x 1440 pixels). De gewone Black Shark 3 is met zijn 6,7 inch amoled-scherm net iets kleiner.

Een volle batterij binnen 40 minuten

Elke telefoon heeft niet één, maar twee batterijen om zo sneller te laden. Met 65 watt kunnen de telefoons in 12 minuten al voor de helft opladen. De Black Shark 3 Pro heeft nog geen 40 minuten nodig om in zijn geheel op te laden. De batterij van de Pro-variant is 5000 mAh, terwijl die van de gewone 4720 mAh is. Daar moet je op zich een dagje mee vooruit komen, al kunnen langdurige speelsessies er wel voor zorgen dat je tussendoor even moet snelladen. De telefoon zal waarschijnlijk niet te heet worden bij die speelsessies, want er zit een vloeibaar koelsysteem in die aan beide kanten koelte afgeeft.

De telefoon bevat daarnaast drie camera’s aan de achterkant, van 64-megapixel, 13-megapixel groothoek en 5-megapixel diepte. Er zit in deze telefoons nog een 3,5mm-port voor oordopjes.

Release Black Shark 3

In eerste instantie verschijnt Black Shark 3 (Pro) in China, om vervolgens naar andere landen te komen. De Pro-versie (8 GB/256 GB) kost 600 euro, al is er ook een luxere variant met 12 GB/256 GB die ongeveer 650 euro kost. Black Shark 3 zit onder die prijs: voor 8 GB/128 GB betaal je 450 euro en voor de 12 GB/128 GB-versie ongeveer 490 euro. Tot slot is er ook een variant met 12 GB/256 GB die om en nabij 515 euro kost.