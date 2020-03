Coronavirus: Facebook en Instagram verlagen kwaliteit van video’s

Facebook heeft laten weten dat de videokwaliteit op Facebook en Instagram voorlopig wat lager uitvalt in verband met het coronavirus. Daarmee sluiten de socialmediagiganten zich aan bij veel videostreamingdiensten, die afgelopen weekend besloten hebben de bitrate omlaag te doen.

Verschillende videostreamingdiensten hebben onlangs besloten de bitrate en dus de kwaliteit van video’s te verlagen, in een poging de druk op internetnetwerken te verlagen nu het gros van de mensen thuis zit of werkt vanwege het coronavirus (covid-19). Socialmediareuzen als Instagram en Facebook hebben nu besloten hetzelfde te doen, schrijf Engadget. De maatregel is van tijdelijke aard en zal dus na een bepaalde periode teruggedraaid worden. Het bedrijf heeft ook een volledige statement hierover afgegeven.

To help alleviate any potential network congestion, we will temporarily reduce bit rates for videos on Facebook and Instagram in Europe. We are committed to working with our partners to manage any bandwidth constraints during this period of heavy demand, while also ensuring people are able to remain connected using Facebook apps and services during the COVID-19 pandemic.