De beste smartphones van dit moment (lente 2020)

De winter hebben we dit jaar nauwelijks gezien en de lente is alweer begonnen. Het weer gaat gelukkig de goede kant op en de temperaturen zullen al snel weer gaan stijgen. Een ideaal moment om een nieuwe smartphone te kiezen zodat jij straks mooie foto’s kunt maken tijdens de warmere dagen. In dit overzicht geven we je daarom de beste smartphones van dit moment.

Een smartphone verschijnt natuurlijk niet zomaar in dit overzicht. We houden dus rekening met verschillende factoren. Hierbij kijken we naar onze eigen reviews met de testresultaten die de afgelopen maanden zijn verschenen. We kijken niet alleen naar de smartphones met de beste specificaties, maar veel belangrijker, de prijs-kwaliteitsverhouding. Je zult dus de beste smartphones voor ieder budget in dit overzicht van beste smartphones vinden.

Android vs. iOS

Bij het maken van een keuze voor een smartphone kies je eigenlijk uit twee besturingssystemen, namelijk Android en iOS. Alle smartphones van Apple draaien op iOS. Alle smartphones van de andere fabrikanten draaien op Android. In de basis zijn beide besturingssystemen gelijkwaardig. Je swiped door de menu’s heen en je kunt apps gebruiken. Het komt dus voor een groot deel op persoonlijke voorkeur neer.

Apple heeft iOS 13 sinds 19 september uitgebracht. Inmiddels zijn we weer iets verder in de 13-serie van iOS. Vorige maand heeft Apple iOS 13.3.1 uitgebracht. Dit is de laatste versie van iOS voor iPhones en iPads.

Google heeft als nieuwste versie Android 10. Voor ontwikkelaars is Android 11 ook al gelanceerd, maar voor normale gebruikers zal dit nog wel even duren. Het verschilt wel per fabrikant wanneer je de nieuwste versie van Android krijgt. Veel fabrikanten gebruiken een eigen softwareschil over Android heen, waardoor je meestal op de fabrikant moet wachten voordat je over de nieuwste versie van Android beschikt.

Wat moet je nu kiezen? Dat ligt eigenlijk aan je eigen voorkeuren. iOS is vaak meer gesloten als besturingssysteem. Heb je ook andere apparaten van Apple in huis, dan is de gegevensuitwisseling zeer gemakkelijk als je ook een iPhone in huis hebt. Android is daarnaast wat meer open, wat wel gemakkelijk is voor het verbinden van een groot scala aan andere apparaten. Daarnaast heb je natuurlijk ook alle Google-diensten tot je beschikking met een Android-telefoon. Apple levert echter wat langer updates (vijf jaar) voor een smartphone dan veel fabrikanten van Android-telefoons (meestal twee of drie jaar). Het ligt dus uiteindelijk aan je eigen voorkeuren.

De trends van dit moment

Veel fabrikanten hebben weer nieuwe vlaggenschepen op de markt gebracht in de afgelopen tijd. Wat opvalt is dat de pop-up camera weer een beetje op z’n retour lijkt te zijn. In plaats daarvan zien we steeds vaker kleine gaatjes in het display waar de frontcamera geplaatst is. Toch zijn camera’s op een smartphone nog altijd zeer belangrijk. Fabrikanten gaan flink de concurrentie met elkaar aan. Niet alleen lijken minimaal drie camera’s op een toestel inmiddels de standaard, ook het aantal megapixels is flink aan het stijgen. Zo zijn er al smartphones verkrijgbaar met een hoofdcamera van 108 megapixel. Of je dat nu echt nodig hebt is natuurlijk wel de vraag.

Daarnaast is de verversingssnelheid van het scherm echt een trend. Voorheen lag dit meestal op 60 hz. De verversingssnelheid bepaalt hoe snel het scherm ververst per seconde, waardoor je dus vloeiendere beelden tot je beschikking hebt. Veel nieuwe schermen komen met hogere verversingssnelheden voor het scherm. Deze trend zullen we straks ook steeds vaker in het middensegment en budgetsegment terug gaan zien.

Ook de batterij is nog altijd iets waar fabrikanten zich op kunnen onderscheiden. De snellere hardware en mooiere schermen vragen steeds meer van de batterij. Niet alleen wordt de capaciteit van de batterij steeds groter, ook het sneller opladen is echt iets waar fabrikanten zich op willen onderscheiden. Hoe sneller het opladen, des te eerder jij je smartphone weer kunt gebruiken.

Wensen, verwachtingen en voorkeuren

Wat je precies zoekt in een smartphone is altijd persoonlijk. Een smartphone van 200 euro kan bijna precies hetzelfde als een smartphone van 1000 euro. Je kunt bellen, internetten, WhatsAppen, foto’s maken, social media bekijken of natuurlijk YouTuben. Het grote verschil zit het met name in de hardware. Een duurdere smartphone heeft vaak een beter scherm, kan de nieuwste games soepel draaien en heeft betere camera’s aan boord. Je zult dus goed moeten kijken wat je echt nodig denkt te hebben op een smartphone. Uiteraard speelt het budget ook een rol. Wij helpen je in dit overzicht van beste smartphones daarom aan een overzicht met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De beste smartphones van dit moment

Het is de hoogste tijd om te beginnen aan het overzicht van de beste smartphones van dit moment. De onderstaande lijst is in willekeurige volgorde geplaatst. De bovenste smartphone is dus niet automatisch de beste. We plaatsen zowel budgettoestellen, middenklassers als high-end toestellen. Zo is er voor ieder budget en voorkeur de beste smartphone in de lijst te vinden.

Honor 9X

Voor een kleiner budget biedt de Honor 9X alles wat je zoekt in een smartphone. De Honor 9X is geen uitschieter qua design, maar het voorkantvullende scherm, de hoofdcamera van 48-megapixel en de pop-up camera maakt veel goed. De hardware is voor de prijs zeer redelijk te noemen, waardoor je met dit toestel alles kan wat je van een moderne smartphone mag verwachten. De nieuwste games spelen zal je niet lukken en ook nfc ontbreekt, dus contactloos betalen is niet mogelijk. De grote batterij, veel opslaggeheugen en drie camera’s achterop zorgen er echter voor dat de Honor 9X beschikt over een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

De Honor 9X is geen slecht toestel, verre van zelfs. NFC ontbreekt dan, maar verder heeft dit toestel alles wat je van een moderne smartphone mag verwachten. Een grote batterij, veel opslaggeheugen en een camera die over het algemeen vrij redelijke prestaties levert. Voor de gebruiker die niet teveel eisen stelt is de Honor 9X dan ook een prima toestel met een zeer degelijke bouwkwaliteit.

Lees ook de review van de Honor 9X.

OnePlus 7T

Zoals inmiddels gebruikelijk is vind je altijd een toestel van OnePlus in deze lijst. En dat is niet voor niets. De Chinese prijsvechter is de afgelopen jaren steeds wat duurder geworden, maar de kwaliteit is nog altijd zichtbaar. De OnePlus 7T is in het middensegment gewoon een zeer goede keuze. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 90hz, het toestel heeft een driedubbele camera, Android 10 is aanwezig en ook de hardware kan nog altijd met de beste mee. Wil je net een stapje hoger voor iets meer geld? Dan zou je ook kunnen kijken naar de OnePlus 7T Pro.

Op moment van schrijven moeten we de OnePlus 7T Pro nog testen, maar onze indruk is nu dat OnePlus zichzelf misschien wel in de eigen voet geschoten heeft. Ten opzichte van de OnePlus 7 is de OnePlus 7T namelijk een mooie verbetering, die veel functies van de 7 Pro naar de goedkopere versie van de nieuwe T-serie brengt. Het 90 Hz-scherm en het nagenoeg zelfde camerasysteem kunnen voor veel mensen de doorslag bieden om dit keer niet voor het Pro-model te gaan. Deze versie biedt namelijk meer dan genoeg aan.

Lees ook de review van de OnePlus 7T of de OnePlus 7T Pro.

Oppo Find X2 Pro

Wil je het nieuwste van het nieuwste op het gebied van smartphones? Dan kom je op dit moment uit bij de Oppo Find X2 Pro. Dit toestel draait op de nieuwste en snelste Qualcomm Snapdragon 865-processor, heeft uitstekende camera’s aan boord en een curved oled-scherm van 6,7-inch met een verversingssnelheid van 120 hz. Daarnaast beschikt het toestel over dubbele speakers, 512 GB opslaggeheugen en maar liefst 12 GB werkgeheugen. Veel sneller zul je smartphones op dit moment niet vinden. Uiteraard staat daar wel een stevige prijs tegenover. Voor 1199 euro kan de Oppo Find X2 Pro van jou zijn. Binnenkort lees je de review van het toestel op tabletsmagazine.nl.

Samsung Galaxy S20-serie

Samsung heeft de opvolger van de Galaxy S10-serie uitgebracht onder de naam Galaxy S20. De serie bestaat uit drie verschillende toestellen, namelijk de Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra. Met name de S20 Ultra is een indrukwekkend toestel met 12 of 16 GB werkgeheugen, een 108-megapixel hoofdcamera, 10x optische zoom en een batterij van 5.000 mAh. De prijs van 1.349 is daarom ook zeer stevig. De andere toestellen zijn voor respectievelijk 899 euro en 1.099 euro verkrijgbaar met iets minder opties. De Galaxy S20-serie is het beste van het beste wat Samsung op dit moment te bieden heeft.

Lees onze hands-on met de Samsung Galaxy S20-serie.

Xiaomi Mi 9T

Net als in het overzicht voor de winter vinden we de Xiaomi Mi 9T ook terug in het lente-overzicht van de beste smartphones. De Xiaomi Mi 9T heeft namelijk een zeer goede, zo niet de beste, prijs-kwaliteitsverhouding van dit moment. Voor een betaalbare prijs in het lage middensegment krijg je een toestel met zeer kleine schermranden, een pop-up camera aan de voorkant en drie prima camera’s aan de achterkant. Daarnaast zijn de unieke designs ook een lust voor het oog. Het toestel heeft inmiddels een upgrade gekregen naar Android 10, zodat je gebruik kunt maken van de nieuwste Android-functies.

Voorheen waren de smartphones van Xiaomi vaak een gevalletje van ‘net niet’. De Xiaomi Mi 9 was een toptoestel voor een zeer voordelige prijs, maar het saaie uiterlijk en de relatief kleine batterij aan boord waren toch behoorlijke minpunten. Deze Xiaomi Mi 9T laat echter zien dat de Chinese fabrikant heel goed een zeer complete smartphone op de markt kan brengen voor een scherpe prijs. Het beeldscherm is prima, de camera set-up met drie camera’s is erg fijn en de hardware is snel genoeg om ook de nieuwste games moeiteloos te kunnen draaien.

Lees ook de review van de Xiaomi Mi 9T en bekijk de productpagina voor alle specificaties en de laagste prijs.

Apple iPhone 11 (Pro Max)

Wil je liever geen Android-toestel, maar zweer je bij Apple en iOS? Dan is de Apple iPhone 11 het toestel voor jou. De Apple iPhone 11-serie bestaat uit drie modellen. Naast de reguliere iPhone 11 zijn ook de iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max verkrijgbaar. Het reguliere model met een 6,1″-scherm, A13 Bionic-chip, dubbele camera, 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen is de goedkoopste keuze voor de Apple-liefhebber in de 11-serie. Wil je net wat meer mogelijkheden en drie camera’s achterop? Dan kun je ook zeker eens kijken naar de iPhone 11 Pro of de iPhone 11 Pro Max. Ook de schermformaten verschillen per toestel.

Bekijk de productpagina van de Apple iPhone 11 Pro Max, de Apple iPhone 11 Pro of de Apple iPhone 11.

Huawei P30 Pro

We zouden hier graag de nieuwe Huawei Mate 30 Pro of straks de Huawei P40 Pro neer willen zetten, maar door het ontbreken van Google-apps zijn deze toestellen voor Nederlandse of Belgische gebruikers geen aanrader. Dit door de ban vanuit de Verenigde Staten. Hierdoor mag Google geen zaken doen met Huawei. De Huawei P30 Pro is net voor de ban verschenen en is op dit moment het beste van Huawei wat je kunt krijgen inclusief Google-apps en diensten. En dat is helemaal niet erg. Voor een prijs in het middensegment biedt de Huawei P30 Pro nog altijd een zeer indrukwekkend camerasysteem, prima hardware en een grote accu. Ondanks dat het toestel inmiddels bijna een jaar oud is kan het nog altijd met de beste toestellen van dit moment mee.

Het staat onomstotelijk vast dat Huawei met de Huawei P30 Pro de beste camerasmartphone aanbiedt van dit moment. De ongeëvenaarde optische zoommogelijkheden en andere camerafuncties zijn verbeterd ten opzichte van de P20 Pro en kom je eigenlijk niet op andere smartphones tegen. Daarnaast is het ontzettend fijn dat er een grote accu aanwezig is en dat die ook snel opgeladen kan worden. De overige specificaties zorgen er verder voor dat je verzekerd bent van een snelle en fijne smartphone-ervaring.

Lees ook de review van de Huawei P30 Pro en bekijk de productpagina met alle specificaties en de laagste prijs.

Oppo A9 2020

Oppo is ook actief in het budgetsegment met de Oppo A9 2020. Dit toestel heeft een lcd-scherm van 6,5-inch, een Snapdragon 665, 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Daarnaast krijg je voor een relatief lage prijs van 249 euro ook vier camera’s en een grote batterij van 5.000 mAh. Je hoeft niet bang te zijn dat je deze smartphone vaak hoeft op te laden. Eens in de twee a drie dagen is meer dan voldoende. Ook de premium uitstraling en de goede speakers vallen op. Wel is het jammer dat het scherm een vrij lage resolutie heeft en dat er geen ondersteuning voor snelladen is. Voor de prijs is het echter een uitstekende keuze in het budgetsegment.

Voor 249 euro doet de Oppo A9 2020 veel dingen goed. Je krijgt een smartphone met maar liefst vijf camera’s en volop mogelijkheden om los te gaan met foto’s en video. Ondanks de plastic behuizing heeft het toestel een premium uitstraling en ook het geluid kan zich meten met veel duurdere toestellen. Indrukwekkend is ook de batterij. Dankzij de grote capaciteit van 5.000 mAh kom je als gebruiker meestal de twee dagen wel door. Sterker nog, dankzij de grote batterij weet de Oppo A9 2020 zelfs de meeste nieuwe vlaggenschepen achter zich te laten als het gaat om de batterijduur.

Lees ook de review van de Oppo A9 2020.

