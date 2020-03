Aan het begin van de lente brengen we je een overzicht van de beste tablets van dit moment. We kijken naar tablets, convertibles en hybrides. Op deze modellen kun je prima werken terwijl je voorlopig verplicht wordt thuis op de bank te werken.

Of je nu thuiswerkt of op kantoor, een tablet voor erbij of eentje om op te werken is geen overbodige luxe. Of je hem nu gebruikt als extra beeldscherm, als middel om snel even iets op te zoeken of een videogesprek te onderhouden terwijl je ondertussen iets anders op je laptop doet — een tablet past heel vaak wel bij je werkzaamheden. Maar laten we ook niet vergeten dat die dingen ook een hoge entertainmentwaarde hebben: films kijken, games spelen, foto’s laten zien, het kan natuurlijk allemaal.

Het is geen geheim dat het behoorlijk rustig is op de markt voor tablets. Daarom is het geen goed idee om alleen naar de tablets van de afgelopen paar weken of maanden te kijken. In dit overzicht zie je daarom de beste tablets die momenteel beschikbaar zijn. In veel gevallen gaat het dus om oudere modellen, maar gelukkig blijven bedrijven Samsung, Lenovo én Apple zo nu en dan nieuwe tablets uitbrengen. Of je nu op zoek bent naar een gewone tablet of eentje om op te werken, met dit overzicht ben je sowieso geholpen de komende tijd.

We kiezen niet zomaar tablets uit, natuurlijk. Wanneer een tablet in deze lijst staat, dan zijn er verschillende doorslaggevende factoren geweest. Zo letten we op de ervaringen die gebruikers achterlaten in onze uitgebreide database, bijvoorbeeld. Daarnaast houden we rekening met verschillende dingen, zoals een prijs-kwaliteitsverhouding en meer aspecten. Zo staat er ongetwijfeld een tablet tussen die je kunt betalen of eentje waar je wat aan hebt wanneer de prijs geen issue is. De volgorde is overigens willekeurig bepaald.

Android vs. iOS vs. Windows

Of je nu kiest voor Android, iOS of Windows, je krijgt te maken met traditionele tablets, convertibles en hybrides. iOS biedt op dit moment, in de vorm van iPadOS, geen convertibles aan, maar voor Android en Windows geldt dat wel. Technisch gezien heb je voor een Android-convertible het Chrome OS nodig (en dus een Chromebook), maar aangezien dat systeem ook Android-apps ondersteunt kunnen we het voor het gemak op één hoop gooien. Uiteindelijk is de keuze voor het systeem het de formfactor heel persoonlijk.

Momenteel zijn er verschillende besturingssystemen in omloop. Android-gebruikers lopen steeds vaker tegen Android 10 aan, terwijl Android 9 nu op heel veel tablets staat. Maar vergeet niet dat veel tablets nog steeds te maken krijgen met Android 8 of Android 7, aangezien niet elke fabrikant updates uitbrengt. iPads draaien vanaf 24 maart op iPadOS 13.4, mits je natuurlijk een moderne variant hebt. Voor Windows 10-gebruikers is de najaarsupdate inmiddels beschikbaar en anders kun je die snel downloaden.

Als je de verschillende platformen naast elkaar legt, dan zie je ongetwijfeld veel verschillen. Maar er zijn ook meer dan genoeg overeenkomsten, waardoor het goed mogelijk is dat je op alle drie de besturingssystemen lekker kunt werken. Zo gebruik je op elk platform applicaties voor hetgeen je wil doen, is er een navigatiebalk waar je je apps op terugvindt en zijn er allerlei softwaremogelijkheden die je dag een stuk aangenamer kunnen maken. Door hierboven op de linkjes te klikken, lees je meer over allerlei mogelijkheden.

Wensen, verwachtingen en voorkeuren

Ondanks het feit dat er gewoonweg maatstaven zijn die ervoor zorgen dat een tablet wel of niet in de onderstaande lijst opgenomen wordt, betekent dat niet dat persoonlijke wensen, verwachtingen en voorkeuren een doorslaggevende rol kunnen spelen. Je verwacht nou eenmaal iets van een tablet, dus moet die zo’n rol ook kunnen vervullen. Mocht je bijvoorbeeld al in een ecosysteem zitten en werkt alles naar behoren, dan kan het zijn dat je het zelf fijn vindt om bij Android, iOS of juist bij Windows te blijven. Dan is dat jouw wens.

Er zijn ook situaties waarin we je kunnen aanraden een oudere tablet te nemen, ook al zijn er inmiddels moderne varianten beschikbaar met veel betere hardware. Het ligt er maar net aan wat je wil en wat je wil uitgeven. Soms gaan oudere modellen nog meer dan prima mee, zeker omdat processors van het jaar ervoor nog steeds krachtig en snel zijn. Soms kan het wel goed zijn om de nieuwste hardware in huis te halen. Soms zitten daar exclusieve functies op en anders ben je natuurlijk verzekerd van tenminste twee jaar aan software-updates.

Voordat je dus overgaat op de aankoop, doe je er goed aan te kijken naar wat je zoekt, echt wilt of nodig hebt. Je kunt een convertible Windows-tablet kopen met een zevende generatie i7-processor, maar heb je dat ook echt nodig? Of is een i5-processor ook voldoende? Je hebt uiteindelijk ook helemaal zelf in de hand wat je uitgeeft aan zo’n tablet, dus wees bewust van wat nodig is en dat doe je door te kijken naar wat je ermee wil doen. Het is ook altijd mogelijk tablets met elkaar te vergelijken in onze uitgebreide tabletdatabase.

De beste tablets van dit moment

Hieronder vind je het overzicht van de beste tablets, convertibles en hybrides van dit moment. De lijst is in willekeurige volgorde opgesteld. Het bovenste model is dus niet automatisch de beste en de onderste zeker niet de slechtste. Ook spreken we hier geen voorkeuren uit voor Android, iOS of Windows. De prijzen voor de producten nemen we voornamelijk mee als het in het voordeel werkt voor de tablet.

Samsung Galaxy Tab A 10.5

Voor veel mensen is een tablet een handzaam apparaat voor in huis waar ze even snel een video op bekijken, kinderen op spelen of recepten mee opzoekt. Als dat niet teveel hoeft te kosten, terwijl het toch fijn vindt om zo’n apparaat te hebben dan raden we de Samsung Galaxy Tab A 10.5 aan. In onze review noemen we de Tab A 10.5 een “midrange apparaat met premium allure” en dat is niet voor niets. Zo zijn er onder meer vier speakers aanwezig en kun je er meerdere accessoires op aansluiten, zoals bijvoorbeeld een toetsenbord.

De Samsung Galaxy Tab A 10.5 levert een betere gebruikerservaring op dan het model uit 2016. Dat komt onder meer door de betere specificaties en de toevoeging van de slimme aansluiting, waardoor je de al beschikbare accessoires voor de tabletserie kunt gebruiken. Ook is het fijn dat er nu usb-c aanwezig is voor het opladen.

Bekijk alle specificaties en de laagste prijzen op de productpagina of lees onze review van de Samsung Galaxy Tab A 10.5.

HP Spectre x360

Als er geen grenzen zijn op het gebied van geld en je werkt graag met Windows 10, dan is de HP Spectre 360 een ontzettend mooi apparaat. Elk jaar brengt HP een nieuwe versie op de markt. Maar eigenlijk hebben ze allemaal dezelfde basis en ook veelal dezelfde mogelijkheden. Je haalt in elk geval het maximale van wat Windows 10 te bieden heeft in huis en dat is ontzettend belangrijk voor veel professionals. eze high-end laptop beschikt over een Intel Core i7-processor, 16 GB aan werkgeheugen en tot 2 TB aan interne opslagruimte.

De 15,6-inch HP Spectre x360 beschikt over uitstekende specificaties en een premium design. Afgezien van enkele kleine minpunten is er op dit model vrijwel niets aan te merken. Het is een echte alleskunner die je zowel als tablet en als laptop kunt gebruiken. Als tablet is het apparaat wellicht iets te groot, maar in combinatie met de stylus kun je wel uitstekend je creatieve kant loslaten op dit model. Heb je het geld en wil je één van de meest premium convertibles op de markt in huis halen? Dan zul je zeker geen miskoop doen met de HP Spectre x360 in 15,6-inch.

Bekijk alle specificaties en de laagste prijzen op de productpagina van de HP Spectre x360 of lees onze reviews van de HP Spectre x360 (13-ae0xx) en de HP Spectre x360 (15-ch025nd).

Apple iPad 10,2-inch (2019)

Eind vorig jaar presenteerde Apple zijn nieuwste iPad voor 2020. Het betreft hier de reguliere versie, dus niet de Pro-variant (daar komen we zo nog op terug). Als je dus op zoek bent naar gewoon een goede iPad en hoef je er niet per se op te werken, dan is dit het (high-end) model wat je nu in huis kunt halen. Onder de motorkap zit een Apple A10 Fusion-processor, terwijl het scherm voorzien is van een hoge resolutie van 2160 bij 1620 pixels. Als je wil kun je ook de Apple Pencil en de toetsenbordaccessoire van Apple gebruiken.

Verder beschikt de iPad 2019 over de bekende thuisknop met Touch ID (vingerafdrukscanner), een batterijduur van ongeveer 10 uur, een 8 megapixel camera aan de achterzijde, een 1,2 megapixel camera aan de voorzijde, een 3,5mm aansluiting voor een hoofdtelefoon, stereospeakers, wifi, bluetooth, optioneel gps en een Lightning-aansluiting. Je kunt hier ook de nieuwste versie van iPadOS op installeren, aangezien het dus een redelijk recente tablet is.

Je leest meer over de iPad 10.2 (2019) in ons eerder geschreven nieuwsbericht.

Samsung Galaxy Tab S6

Op dit moment is er geen betere Android-tablet te vinden dat de Samsung Galaxy Tab S6. Het is tevens de duurste Android-tablet van dit moment, maar dat betekent niet dat die dingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De tablet mag dan niet goedkoop zijn, je krijgt er wel een hoop voor terug. Zeker op het gebied van specs (Qualcomm Snapdragon 855, minimaal 6 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslagruimte), ook qua mogelijkheden. Je kunt de tablet gebruiken voor entertainment en met toetsenbord ook voor werk.

Het staat onomstotelijk vast dat de Samsung Galaxy Tab S6 de beste Android-tablet is van dit moment. Maar dat is ook niet zo moeilijk, omdat de concurrentie in dit segment in geen velden of wegen te bekennen is. Samsung brengt om de zoveel tijd een nieuwe high-end tablet uit met aanpassingen die de hardware vaak gelijkstellen aan high-end smartphones van een jaar eerder, doet er een strik omheen en vindt het dan wel welletjes. De Galaxy Tab S6 verrast in feite nergens, maar is wel heel goed in wat het doet en aanbiedt.

Je leest meer over de Samsung Galaxy Tab S6 in onze uitgebreide recensie.

Microsoft Surface Go

De echte mobiele krachtpatser vinden we in de vorm van de Microsoft Surface Go, ook nog eens het goedkoopste apparaat binnen de Surface-lijn van Microsoft. Hoewel je er prima op kunt werken, is het apparaat ook geschikt voor films en series bekijken. Naast een scherm van 10-inch is er ook een Intel Pentium 4415Y-processor, tot 8 GB aan werkgeheugen en tot 128 GB aan opslagruimte beschikbaar. Het zijn niet meteen de beste specs van dit moment, maar dan nog kun je dit ding prima gebruiken als een mobiel werkstation.

Op het gebied van werk en productiviteit laat Microsoft zien dat het bedrijf nog altijd ongeëvenaard is. Zelfs als het gaat om hardware bedoeld voor het goedkopere segment. Windows 10, met en zonder S Mode, reageert vlot, animaties zijn vloeiend en je kunt redelijk wat apps openzetten zonder dat het systeem stottert. Bovendien is de tablet lekker compact en vrij licht, waardoor je het altijd wel met je mee kunt nemen naar school, op reis of naar je werk. Het grootste nadeel is echter de accu, die geen volledige werkdag meegaat.

Bekijk alle specificaties en de laagste prijzen van de Microsoft Surface Go op de productpagina of lees onze review van de Microsoft Surface Go. Bekijk ook eens de andere modellen in de Surface-serie op de productpagina’s van de Microsoft Surface Pro (2017) en Microsoft Surface Book 2.

Apple iPad Pro (2020)

Medio maart kondigde Apple een nieuwe versie van de iPad Pro aan. Helemaal prima natuurlijk, want dat betekent dat één van de betere mobiele werkstations van dit moment nog beter geworden is. Maar daar hangt ook zo zijn prijskaartje aan, natuurlijk, Apple kennende. Er is een nieuwe processor (A12Z Bionic), 6 GB aan werkgeheugen, meerdere opties voor opslagruimte, ondersteuning voor toetsenborden met trackpads (wie zei ook alweer dat de iPad geen laptop is?) en een batterijduur van maar liefst tien uur.

Nieuw is ook de LiDAR-scanner, die de afstand tot objecten op maximaal 5 meter afstand meet. Hij werkt zowel binnen als buiten, op fotoniveau, en met een snelheid van nanoseconden. De tablet combineert de data met gegevens van de camera’s en de bewegingssensor en ontwikkelaars kunnen van het resultaat gebruikmaken voor augmentedrealitytoepassingen door middel van de Scene Geometry-api.

Je leest meer over de nieuwe iPad Pro in ons eerder geschreven nieuwsbericht.

Acer Spin 1

“Goedkoop is duurkoop” zou geen uitdrukking zijn die we naast de Acer Spin 1 willen neerleggen. Deze goedkopere Windows 10-convertible is nog altijd een prima alternatief voor al dat high-end geweld hierboven, zeker voor wanneer je een laptop of tablet zoekt die je naast je andere apparaten gebruikt. De hardware is misschien niet heel krachtig, maar wanneer je veel werkt met programma’s als Word dan zul je daar eigenlijk weinig van merken. De Spin 1 heeft een 13,3″-scherm 4 GB aan werkgeheugen en 64 GB aan opslagruimte.

De Acer Spin 1 is een redelijke optie voor de mensen die niet te veel willen betalen voor een convertible, een tweede laptop voor erbij zoeken of hun kinderen naar school willen sturen met capabele hardware. Je kunt er meer dan prima op werken (ook al prefereren we 8 GB aan werkgeheugen boven 4 GB) en content op bekijken, zolang je maar niet verwacht dat je er goed op kunt gamen of het nieuwste van het nieuwste in huis haalt. Deze Spin 1 voelt soms ook een beetje basaal, maar de lage prijs maakt een hoop goed.

Bekijk de verschillende specificaties op de productpagina van de Acer Spin 1 (2017). Onze ervaringen met deze convertible lees je in de Acer Spin 1 review.

Lenovo Chromebook C330

Als laatste optie hebben nog een Chromebook voor je uitgekozen. Wat Chromebooks betreft kun je niet snel de verkeerde keuze maken. Het besturingssysteem is namelijk licht en heeft weinig processorkracht nodig om te kunnen functioneren. In de basis is Chrome OS een soort stap tussen Android en Windows, waardoor gebruikers van beide platformen er prima mee moeten kunnen werken. Hoewel dit niet het beste is dat het Chrome OS aan te bieden heeft, is het op het gebied van prijs-kwaliteit ongeëvenaard.

En wat je dan tegenkomt is eigenlijk een mooie Chromebook voor zijn prijs. Voor minder dan driehonderd euro haal je dit ding in huis en kun je er goed op werken, mits je even de instellingen induikt en specifieke dingen aanpast. De speakers vallen tegen en het scherm heeft geen hoge resolutie, maar tijdens het tikwerk merk je vrij weinig van die nadelen. Het grootste nadeel is misschien wel het toetsenbord, maar ook hier is dat slechts een kwestie van wennen. Het is in elk geval niets waarop je je niet zou kunnen aanpassen.

Bekijk de verschillende specificaties op de productpagina van de Lenovo Chromebook C330. Onze ervaringen met deze convertible lees je in de Lenovo Chromebook C330 review.

Tablets vergelijken

Een overzicht van alle tablets die op dit moment in ons land te koop zijn vind je in onze tablet database. Verschijnen er nieuwe modellen op de markt? Deze voegen we direct aan de database toe. Je kunt hier tevens alle tablets vergelijken aan de hand van onder meer specificaties, functies, software en natuurlijk de prijs. Zo vind je snel een tablet, convertible of hybride die bij je past en kun je de tablet kopen.

Wil je weten welke modellen we in eerdere overzichten hebben opgenomen? Lees dan het archief van de beste tablets.