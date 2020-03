Deezer-app voegt lyrics toe aan Chromecast-modus

Deezer heeft lyrics toegevoegd aan de Chromecast-modus. Leuk voor de mensen die vaak muziek naar hun televisie streamen vanaf een smartphone of tablet. Dit kan gezellige situaties opleveren, helemaal wanneer iedereen begint mee te zingen.

Deezer-app toont lyrics in Chromecast-modus

Deezer mag dan momenteel niet de meest populaire muziekstreamingdienst van dit moment zijn, het heeft wel een mooie nichemarkt voor zichzelf gecreëerd met het optionele hifi-abonnement en andere functies. Nu hebben de Android- en iOS-apps van het bedrijf een extra functie gekregen die je wederom niet snel tegenkomt bij andere diensten. Je krijgt voortaan de lyrics van de muziek te zien wanneer je gebruikmaakt van de Chromecast-optie in de app. De lyrics komen dan groot in beeld te staan op je televisie.

Wanneer je de Chromecast-functie activeert, dan komen de lyrics in beeld te staan. Ze lopen gelijk met de muziek, dus je kunt prima meezingen en er een gezellige avond van maken. Concurrent Spotify biedt een soortgelijke functie aan, maar alleen voor de nummers die de optie Behind the Lyrics ondersteunen. Deezer zegt dat het hier moet werken met alle nummers. De optie is nu beschikbaar voor iedereen die een betaald abonnement heeft. Gratis gebruikers op Android kunnen dit ook doen, maar gratis iOS-gebruikers nog niet.