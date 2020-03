Design Facebook Messenger versimpeld, nadruk ligt op chats

Facebook heeft laten weten dat het design van de Facebook Messenger-app versimpeld is. Voortaan ligt de nadruk weer op de chats. De tab waar je allerlei dingen kunt ontdekken, zoals games en bots, zal verdwijnen. Waarschijnlijk werd die door een klein deel van de gebruikers echt gebruikt.

Nieuw design voor Facebook Messenger

Dat bevestigd het bedrijf tegenover de redactie van Techcrunch. Wanneer je de update eenmaal binnen hebt, dan heb je toegang tot twee tabs: chats en contacten. Wanneer je op de tab voor contacten klikt, dan zie je dat er twee secties zijn: de actieve chatters en de mensen die stories plaatsen. Andere functies, bijvoorbeeld voor het spelen van games, zijn verdwenen van deze pagina. Dat betekent niet dat games, bots en andere onderdelen compleet verdwenen zijn uit Facebook Messenger, maar je zult ze nu wel moeten zoeken.

De veranderingen moeten deze week ergens uitgerold worden. Waarom Facebook deze veranderingen doorvoert, is niet bekend. Wel is duidelijk dat het team achter de app de ervaring sneller en lichter – en dus meer gestroomlijnd – wil maken. Door het verwijderen van de derde tab, behaalt Facebook dat doel al een stuk sneller. Bovendien zit er ook een financiële reden achter. Tussen de stories door worden advertenties getoond. Advertenties die mensen nu mogelijk eerder zien, door ze meer prominent te presenteren in de app.