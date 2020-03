Donkere modus voor WhatsApp nu voor iedereen beschikbaar

Vanaf nu kan iedereen de donkere modus voor WhatsApp instellen. Het nieuwe thema wordt nu uitgerold naar iedereen op Android en iOS. De feature is maanden in bèta getest en is nu dus klaar voor het grote publiek: check dus snel of er een update beschikbaar is.

Donkere modus voor WhatsApp

Je hoeft je dus niet meer aan te melden voor de bèta. Ook maakt het niet uit of je Android of iOS gebruikt. Mocht je de donkere modus van je mobiele besturingssysteem (iOS 13 of Android 10) geactiveerd hebben, dan kan WhatsApp automatisch overschakelen. Mocht je bijvoorbeeld nog Android 9 hebben, dan moet je de modus handmatig activeren. Dat doe je door naar de instellingen te gaan. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt. Het begin is achterhaald vanwege de bèta, maar de rest van de stappen klopt nog steeds.

WhatsApp maakt gebruik van een donkergrijze kleur, evenals gebroken wit, zodat het scherm aangenaam blijft tijdens het chatten. Er is ook een test uitgevoerd met een zwarte achtergrond en witte elementen, maar dat zorgde alsnog voor vermoeidheid in de ogen. Op iOS-apparaten zal de achtergrond zwarter zijn dan op Android, maar een kniesoor die daarop let. Het is in elk geval goed nieuws dat de donkere modus nu eindelijk voor iedereen beschikbaar is. Om dit te vieren, heeft het bedrijf ook een speciale video gepubliceerd.