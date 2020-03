FWD Weekly update: Arcam-receiver en testpanel Somfy indoor camera

Elke week zetten we het beste van het beste dat de afgelopen week in het FWD-netwerk verschenen is voor je in één overzicht. In deze editie van de FWD Weekly Update kijken we onder meer naar de Arcam AVR20 av-receiver en ging ons testpanel van lezers aan de slag met de Somfy Indoor Camera.

Review: Arcam AVR20 av-receiver

Arcam zorgt dit voorjaar voor heel wat vernieuwing. Naast de innovatieve SA30-stereoversterker presenteert het Britse merk een reeks nieuwe toestellen voor wie droomt van een serieuze thuisbioscoop op een hoger niveau. Van de nieuwe HDA-modellen bekijken we de AVR20, de middelste van drie machtige en veelzijdige AV-receivers. Jamie vertelt je er alles over in de review van de Arcam AVR20 av-receiver.

Testpanel Somfy Indoor Camera

De afgelopen weken zijn drie lezers van Smarthome Magazine samen met hun gezinsleden aan de slag gegaan met de Somfy Indoor Camera. Wat vinden zij van deze slimme camera? Wat zijn de belangrijkste plus- en minpunten? En zouden zij deze camera aanraden? We zetten de belangrijkste conclusies uit hun persoonlijk geschreven reviews op een rij.

Apps installeren van onbekende bronnen op Android 10: zo werkt het

Je kunt apps vanuit Google Play installeren, maar je kunt er ook voor kiezen om apps vanuit onbekende bronnen te installeren. De bronnen zijn natuurlijk niet letterlijk onbekend, maar voor je toestel geldt die regel wel wanneer je een app buiten Google Play om installeert. Hoe je dit moet doen lees je in dit artikel.

Verslag ISE 2020: Europese beurs op vlak van smarthome en AV-integratie

Het was de laatste keer dat de ISE-beurs in Amsterdam doorgaat, vooraleer te verkassen naar Barcelona in 2021. De Europese beurs op vlak van smarthome en AV-integratie had wat te lijden onder het slechte weer en virusvrees, maar stond toch bol van interessante producten en boeiende evoluties. Lees het Verslag van de ISE 2020.

Achtergrond: alles over de Dual Layer LCD technologie voor televisies

Zijn er nog mogelijkheden om het contrast van een LCD-paneel te verbeteren? Naast het gebruik van local dimming en een degelijke anti-reflectie-laag is er al lange tijd niet veel meer veranderd aan LCD-panelen. Dat zou kunnen veranderen met de introductie van Dual Layer LCD. Een nieuwe term, die we je in dit artikel uitgebreid verklaren.