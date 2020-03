FWD Weekly update: High-end bluetooth-hoofdtelefoon en Galaxy Tab S6

Elke week zetten we het beste van het beste dat de afgelopen week in het FWD-netwerk verschenen is voor je in één overzicht. In deze editie van de FWD Weekly Update kijken we onder meer naar een high-end bluetooth-hoofdtelefoon van Marshall en de meest recente high-end tablet van Samsung.

Review: Samsung Galaxy Tab S6

De Samsung Galaxy Tab S6 is de meest recente high-end tablet van het Zuid-Koreaanse bedrijf. Het is tevens de duurste die het aanbiedt. Met een minimale prijs van 699 euro voor de versie met 128 GB aan opslagruimte en 6 GB aan werkgeheugen, tast je diep in de buidel voor de Android-tablet. Wesley vertelt je alles over deze tablet in de review van de Samsung Galaxy Tab S6.

Review: Marshall Monitor II A.N.C.

Marshall-hoofdtelefoons surfen mee op de naamsbekendheid van het bekende gitaarversterkermerk, wat de eigenlijk bouwer – een Zweedse firma – geen windeieren heeft gelegd. Ze zien er authentiek uit en scoren goed bij jongeren. Maar kan Marshall het ook aan om een geslaagde high-end Bluetooth-hoofdtelefoon met ruisonderdrukking uit te brengen? Jamie test de Marshall Monitor II A.N.C. in deze review.

Review: Woox Smart Universal IR Remote met Google Assistent

De Woox Smart Universal IR Remote is een handige accessoire waarmee je verschillende producten in huis bedient, waaronder je televisie, of je nu thuis bent of niet. De IR-remote biedt ondersteuning aan voor Google Assistent en Amazon Alexa, en geeft je via zijn app toegang tot verschillende functies van je afstandsbediening. De accessoire heeft een adviesprijs van 35 euro. Lees de review van de Woox Smart Universal IR Remote.

Zo stuur je video’s van Files by Google naar je Chromecast

Met de applicatie Files by Google is het tegenwoordig ook mogelijk video’s af te spelen op een Google Chromecast. In dit artikel leggen we uit hoe je dat doet en waar je rekening mee moet houden. De eens zo eenvoudige bestandenbeheerder is inmiddels uitgegroeid tot een multimediamonster.

Brainport Smart District: De smart community van morgen

De slimme wijk is in aantocht. In Helmond is vorig jaar het project Brainport Smart District gestart in de wijk Brandevoort. Daar werken de bewoners, de gemeente, twee universiteiten, woningbouw en installateurs samen bij het verwezenlijken van de smart community van morgen. Een veelbelovend project, nu vormgegeven als een levend laboratorium voor domotica, sustainability, wellness, health en mobility aangestuurd door de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de bewoners zelf. Lees het in Brainport Smart District.