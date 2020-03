FWD Weekly update: Nvidia Shield en smarthome scenario’s

Elke week zetten we het beste van het beste dat de afgelopen week in het FWD-netwerk verschenen is voor je in één overzicht. In deze editie van de FWD Weekly Update kijken we onder meer naar de 4k-mediaspeler Nvidia Shield TV (2019) en vertellen we je alles over smarthome scenario’s.

Review: Nvidia Shield TV (2019)

De Nvidia Shield is nog steeds een betrouwde en zeer geliefde 4k-mediaspeler. Desondanks is er nu een nieuwe versie beschikbaar. We nemen in deze versie de reguliere 2019-versie onder de loep, dus niet de Pro-variant. De reguliere versie heeft een adviesprijs van 160 euro. Lees het in de review van de Nvidia Shield TV (2019).

Smarthome scenario’s: zo automatiseer je jouw slimme huis

De kans is groot dat ook jij inmiddels een aantal apparaten thuis hebt staan dat slim is. Denk bijvoorbeeld aan je smart tv, de robotstofzuiger, de videodeurbel, de slimme lampen of de bewakingscamera. Die slimme producten doen los van elkaar hun ding vaak prima, maar je huis wordt pas echt slim wanneer je gaat automatiseren. En automatiseren doe je met behulp van scenario’s. In dit artikel leggen we je uit wat scenario’s precies zijn en hoe je ze kunt gebruiken.

Review: Motorola Moto G8 Power

Áan midrange smartphones geen gebrek, maar de Motorola Moto G8 Power heeft een belangrijke troef in handen. Maar is dat genoeg? Met een adviesprijs van 229 euro betaal je niet de hoofdprijs voor een smartphone. In deze review bekijkt Wesley of het apparaat die prijs waard is. Lees er alles over in de review van de Motorola Moto G8 Power.

Review: Arlo Pro 3

Met het merk Arlo scoort Netgear al een tijdje goed. Brengt Arlo Pro 3 daar verandering in of wordt de lijn van prima camera’s doorgezet? De Pro 3 valt mooi in het midden van de Arlo Pro 2 en de Arlo Ultra, zowel qua prijs al qua functies. Is dit dan dé beveiligingscamera die je dit jaar kopen moet? Lees het in de review van de Arlo Pro 3.

Smartphone of tablet met tv verbinden? Dit zijn alle mogelijkheden

Smartphones en smart-tv’s weten elkaar goed te vinden. Toch zijn er veel verschillende manieren om te zorgen dat de twee verbinding maken. Elke manier met zo zijn eigen plussen en minnen. We zetten de vaakst gebruikte manieren om smartphone of tablet met de televisie te verbinden op een rij. Lees het in dit artikel.

Review: Reolink Argus 2 met zonnepaneel

De slimme camera wint nog steeds aan populariteit, maar niet iedereen kan een camera overal plaatsen omdat er simpelweg niet op elke plek een stopcontact aanwezig is. Fabrikanten komen daarom met draadloze oplossingen, waarbij de camera over een accu beschikt. In deze review kijken we naar de oplossing van Reolink; de Argus 2.