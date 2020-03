FWD Weekly update: Opvouwbare smartphone en kleine bluetoothspeaker

Elke week zetten we het beste van het beste dat de afgelopen week in het FWD-netwerk verschenen is voor je in één overzicht. In deze editie van de FWD Weekly Update kijken we onder meer naar een opvouwbare smartphone van Samsung en een bluetoothspeaker van Teufel.

Review: Samsung Galaxy Fold

Aanvankelijk was het niet zeker of de Samsung Galaxy Fold ook naar Nederland zou komen, maar Samsung heeft daar groen licht voor gegeven. In deze review kijken we naar één van de eerste opvouwbare smartphones die je op dit moment kunt kopen voor ongeveer 2000 euro. Wesley vertelt je alles over dit innovatieve toestel in de review van de Samsung Galaxy Fold.

Review: Teufel Boomster Go

De Teufel Boomster Go is een compacte bluetoothspeaker van het Duitse audiomerk, dat genoeg kracht heeft om een kamer te vullen met groots geluid. Maar betekent dat ook dat die zijn prijs van 99 euro waard is? We bekijken het in onze review van de Teufel Boomster Go.

Review: Slide

De Amsterdamse startup Innovation in Motion wil ‘het alledaagse opnieuw uitvinden’ omdat ze ervan overtuigd zijn dat veel dingen in het leven makkelijker, veiliger en prettiger kunnen. Het eerste product van het bedrijf is de Slide. De Slide maakt ‘domme’ gordijnen slim. Het product werd in 2016 aangekondigd en is sinds eind vorig jaar verkrijgbaar. Tom ging met de Slide aan de slag. Je leest er alles over in de review van de Slide.

Review: System Audio luidsprekers en Primare SC15

Dankzij de WiSA-technologie wordt het mogelijk om draadloos audio door te sturen en dat in de hoogste kwaliteit. Jamie neemt de proef op de som door een set System Audio legend Silverback 5-speakers te combineren met een Primare SC15-DAC/voorversterker. Of hoe je zonder compromissen kunt genieten van muziek en tv-geluid – zonder een kabel in zicht. Lees het in de review van de System Audio luidsprekers en Primare SC15.

Tuindomotica: Sfeervol, comfortabel en duurzaam buiten leven

De tuin maakt gewoon deel uit van onze leefomgeving. En bij goed weer leven wij er zelfs een deel van onze dag in. Net als binnenshuis kan domotica ook in de tuin het leven veraangenamen en duurzaam maken. In dit artikel kijken we wat de slimme tuin allemaal voor de gebruiker kan betekenen.

Google Smart Lock: wat is het en wat heb je eraan?

Google Smart Lock is een handige tool met drie verschillende gezichten. Daarom is het soms lastig om te weten wat je er nu mee kunt. In dit artikel leggen we je uit wat het is en op welke drie manieren je de optie kunt gebruiken op je smartphone, Chrome-browser en Chromebook.