FWD Weekly update: Slimme tandenborstel en een Full HD projector

Elke week zetten we het beste van het beste dat de afgelopen week in het FWD-netwerk verschenen is voor je in één overzicht. In deze editie van de FWD Weekly Update kijken we onder meer naar een tandenborstel met slimme functies en een Full HD projector die je overal mee naar toe kunt nemen.

Review: Philips Sonicare DiamondClean 9000

Niet alleen de verlichting, verwarming en de deurbel worden alsmaar slimmer, ook op het gebied van persoonlijke verzorging voegen fabrikanten steeds slimme functies aan producten toe. Philips heeft inmiddels meerdere slimme tandenborstels in het assortiment en in deze review kijken we naar het nieuwste model: de Sonicare DiamondClean 9000.

Review: Philips Screeneo S4 Full HD projector

Met alle zomerse sportevenementen in het vooruitzicht lijkt deze compacte Philips Screeneo S4 projector erg aantrekkelijk. Je neemt hem eenvoudig mee naar de vrienden, en hij biedt flink wat licht zodat een verduisterde omgeving geen must is. Met Android TV aan boord biedt hij bovendien heel wat entertainment zonder de nood aan bijkomende bronapparaten. In deze review bespreken we al onze ervaringen met de Philips Screeneo S4.

Review: Samsung Galaxy Z Flip

De Samsung Galaxy Z Flip is een opvouwbare smartphone met een ouderwets design. Werkt dit beter dan de Samsung Galaxy Fold? Of zijn beide apparaten niet met elkaar te vergelijken? Wesley bekijkt het in deze review. Het toestel heeft een adviesprijs van 1499 euro. Lees het in de review van de Samsung Galaxy Z Flip.

Review: Sennheiser Momentum True Wireless 2

Over de geleverde geluidskwaliteit bij de Momentum True Wireless zijn er nooit klachten geweest, maar de autonomie was niet bijster goed. Sennheiser pakt die tekortkoming nu aan met een tweede versie. En die krijgt nu ook noise-cancelling. We bekijken de Sennheiser Momentum True Wireless 2 in deze review.

Camera’s en privacy: wat mag wel en wat mag niet?

Steeds vaker installeren mensen bewakingscamera’s in en rondom het huis. Vroeger werd dat vooral bij dure panden vol luxe goederen werd gedaan. Inmiddels is dat mede door de prijsverlaging van camera’s steeds vaker ook het geval bij andere panden. Er zijn vaak geen draden meer nodig. Dankzij smartphones en connectiviteit krijg je direct een melding op je telefoon als er een persoon wordt gespot door de camera. De voordelen zijn duidelijk, maar in hoeverre is zo’n camera in Nederland toegestaan? Laura vertelt het je in dit artikel.

De beste smartphones en tablets van dit moment (lente 2020)

Ook dit seizoen kijken we weer naar de beste smartphones en tablets van dit moment. Hierbij kijken we naar iedere prijsklasse, zodat je altijd een goede smartphone of tablet kunt vinden. Lees het in de beste smartphones en beste tablets van dit moment (lente 2020).