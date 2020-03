Gelekt: Specs van OnePlus 8 Pro en kleurenopties OnePlus 8

Afgelopen weekend is er heel wat informatie gelekt over de twee aankomende OnePlus-modellen: de OnePlus 8 Pro en de OnePlus 8. Zo liggen er nu specificaties op straat van het Pro-model en denken we te weten in welke kleuren de reguliere variant straks verschijnt.

Veel gelekt over OnePlus 8 Pro

De bekende twitteraar Ishan Argawal, die in het verleden vaker informatie over smartphones publiceerde voordat ze aangekondigd werden, heeft afgelopen weekend informatie vrijgegeven over de OnePlus 8 Pro. Zo moet de smartphone een groot scherm van 6,78 inch krijgen, wordt de frontcamera in het scherm verwerkt en krijgt het display een verversingssnelheid van 120 Hz. Ook moet er een qhd+-resolutie aanwezig zijn. Daarnaast lopen de schermranden aan de zijkant door, net als op de OnePlus 7T Pro.

#OnePlus8Pro with 6.78″ Super Fluid Curved 120hz Display is going to have more accurate colours than before. It will also feature an MEMC, HDR10+ (1400-nits) with always on 10bit HDR. OxygenOS will get even more Smoother & Faster, with more optimisations. Haptics 2.0 will be 👌! pic.twitter.com/yIpPbjP8Wi — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 28, 2020

Verder moet het scherm veel beter kleuren kunnen weergeven, doordat er ondersteuning is voor MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) en HDR10+. 10 bit HDR staat overigens ook altijd ingeschakeld. Het maximaal aantal nits zal op 1400 komen te staan. Ter vergelijking: de OnePlus 7T kwam niet hoger dan 1000, terwijl de 7 Pro bleef hangen op 800 nits. Het aantal nits zegt iets over de maximale helderheid van het scherm: hoe hoger dit getal is, hoe beter je kunt zien wat er op het scherm gebeurt in fel zonlicht.

Dan hebben we nog de gelekte kleurenopties voor de OnePlus 8. Die zijn via WinFuture naar buiten gekomen. Inmiddels weten we al zo veel over de nieuwe OnePlus-toestellen, dat het ons niet verbaast wanneer het bedrijf de smartphones snel aankondigt. Wat we voor nu echt niet weten zijn de prijzen en de releasedata. Check de afbeeldingen hieronder.