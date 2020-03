Gerucht: OnePlus 8 zeer geschikt voor gaming

Hoe de nieuwe OnePlus wordt aangekondigd is gezien de omstandigheden met de volksgezondheid nog de vraag, maar er wordt wel volop geroddeld over OnePlus 8. Zo kwam de doorgaans betrouwbare bron Ishan Argawal met het verhaal dat er een Qualcomm Snapdragon 865-chipset in het toestel zit. In de OnePlus 8 en 8 Pro in ieder geval, want de Lite-variant krijgt een MediaTek Dimensity 1000-chipset.

OnePlus 8

Niet alles is anders tussen de verschillende toestellen. Zo worden ze allemaal voorzien van een selfiecamera die is weggewerkt in het scherm door middel van een ‘gaatje’. Hierdoor kan het scherm verder gewoon doorlopen en wordt een notch (de zwarte rand met onder andere icontjes voor berichten, de tijd en datum en het netwerk) vermeden.

Het is duidelijk dat het Chinese telefoonbedrijf meer wil inzetten op gamen. OnePlus 8 en 8 Lite hebben een 90 hertz verversingssnelheid. OnePlus 8 Pro moet een game pas écht soepel laten aanvoelen door de verversingssnelheid van 120 hertz. De (amoled-)schermen van de telefoons zijn bij alle drie gebogen en variëren tussen 6,4 inch en 6,6 inch. In dat scherm zit ook een vingerafdrukscanner om het toestel met je biometrische informatie vrij te geven.

De telefoons onderscheiden zich onder andere door de camera’s op de achterkant. Het gaat om een lens van 48 megapixel, 16 megapixel en 12 megapixel. Dat geldt voor Lite, maar OnePlus 8 heeft bijvoorbeeld een 2 megapixel dieptesensor voor ietwat driedimensionalere kiekjes. Is je telefoon leeg na de hele dag plaatjes schieten? Dan kun je deze voor het eerst in de geschiedenis van OnePlus draadloos opladen.

April

De prijs van OnePlus 8 Lite wordt geschat op zo’n 460 euro. Daarvoor krijg je een telefoon met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslag. De releasedatum? Er wordt gedacht aan (14) april. Wie weet de situatie in de wereld verder zal uitpakken: niets is momenteel zeker.