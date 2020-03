Google Advanced Protection Program blokkeert third-party applicaties

Google rolt vanaf nu het Advanced Protection Program uit. Als je daar onderdeel van bent, dan kun je geen apps meer sideloaden. Dat betekent dat je geen apps meer kunt installeren die niet uit Google Play gedownload zijn. Er zijn nog wel een paar uitzonderingen, maar dit zorgt ongetwijfeld voor hoofdpijn.

Advanced Protection Program wordt uitgerold

Dat Google maatregelen treft tegen het gebruik van third-party apps (apps die dus niet uit Google Play komen), is een stap die we kunnen begrijpen. Dit soort apps zijn gevaarlijker voor gebruikers en worden niet gescand op malware, zoals Play Store-apps wel gedaan worden. Echter, beperken wat gebruikers zelf kunnen en mogen doen op hun apparaat, daar mag je je vraagtekens bij zetten. Techcrunch schrijft dat je nog wel sommige third-party apps vanuit andere plekken kunt installeren, zoals bijvoorbeeld developers tools.

Ook is het nog steeds mogelijk om bepaalde apps uit externe winkels te downloaden, die standaard meegeleverd worden op een smartphone of tablet. Third-party apps die al op een apparaat staan worden niet verwijderd en mogen rekenen op updates. Verder is het zo dat iedereen die zich aanmeldt voor Advanced Protection Program, automatisch Google Play Protect aanzet. Deze functie van Google Play scant applicaties voortdurend om te checken of er niets mis mee is. Het programma wordt nu langzaam uitgerold naar iedereen.