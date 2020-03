Google annuleert Google I/O 2020, maar niet helemaal

De laatste weken worden er heel wat evenement afgeblazen door het coronavirus. Nu is het de beurt aan Google I/O 2020. Het fysieke evenement gaat niet door, maar de zoekmachinegigant kijkt ondertussen wel naar andere mogelijkheden om toch het nieuws te kunnen brengen.

Fysieke evenement Google I/O 2020 geannuleerd

Het evenement werd in januari aangekondigd en is nu dus voor een deel geannuleerd. In een mail die Google rondgestuurd heeft naar mensen die kaartjes gekocht hadden, staat het volgende:

Due to concerns around the coronavirus (COVID-19), and in accordance with health guidance from the CDC, WHO, and other health authorities, we have decided to cancel the physical Google I/O event at Shoreline Amphitheatre.

Mocht je een kaartje gekocht hebben, dan krijg je je geld voor 13 maar terug. Ook is het zo dat je automatisch als eerste aan de beurt bent voor het kopen van een kaartje van Google I/O 2021. Vooralsnog gaat de ontwikkelaarsconferentie in een vorm door, al is nu niet duidelijk op welke manier. Ook is duidelijk dat het evenement nog steeds van 12 tot en met 14 mei plaatsvindt.

Omdat Google toch al zo’n beetje elk evenement dat het organiseert toegankelijk maakt via een live stream op YouTube, is de verwachting dat het bedrijf dat in elk geval gaat regelen. Mogelijk vindt het evenement dan wel op een andere locatie plaats.