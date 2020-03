Google I/O 2020 nu helemaal geannuleerd vanwege coronavirus

Eerder deze maand kondigde Google aan dat Google I/O 2020 alleen digitaal zou doorgaan. Maar nu is heel het evenement geannuleerd. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het coronavirus (covid-19) en de pogingen om de verspreiding ervan te beperken.

Google I/O 2020 gaat helemaal niet door

Toen de fysieke versie van conferentie voor ontwikkelaars eerder deze maand al geannuleerd werd, werd gedacht dat Google het dus grootst zou aanpakken wat de digitale variant betreft. Datzelfde idee had de zoekmachinegigant voor de zakelijke conferentie Google Cloud Next. Echter, Cloud Next werd vorige week al vooruitgeschoven naar een nog onbekende datum in april en gaat in maart digitaal niet meer door. Dat geldt nu dus ook voor Google I/O. Het evenement wordt niet vooruitgeschoven en is helemaal geannuleerd.

En heel gek is het niet. Het devies van menig regering is dat menselijk sociaal contact vermijden, binnen blijven waar mogelijk en dus ook niet ergens op de werkvloer met collega’s in contact moeten komen. Een live stream op poten zetten vergt mankracht, ook al is dat een klein groepje mensen. Maar vanwege de aanhoudende verspreiding van covid-19 is nu toch besloten het evenement helemaal te annuleren. Android-updates worden gegeven via het forum; over andere apparaten is vooralsnog niets bekendgemaakt.