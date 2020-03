Google Smart Lock: wat is het en wat heb je eraan?

Google Smart Lock is een handige tool met drie verschillende gezichten. Daarom is het soms lastig om te weten wat je er nu mee kunt. In dit artikel leggen we je uit wat het is en op welke drie manieren je de optie kunt gebruiken op je smartphone, Chrome-browser en Chromebook.

Google gebruikt Google Smart Lock momenteel voor drie verschillende dingen:

Smart Lock voor Android: je apparaat blijft ontgrendeld op basis van bepaalde criteria

je apparaat blijft ontgrendeld op basis van bepaalde criteria Smart Lock voor wachtwoorden: Synchroniseert wachtwoorden tussen Chrome en Android

Synchroniseert wachtwoorden tussen Chrome en Android Smart Lock voor Chromebooks: Je Chromebook ontgrendelen met je Android-smartphone

Hieronder bespreken we de drie mogelijkheden.

Google Smart Lock voor Android

Met Smart Lock voor Android kun je ervoor zorgen dat je niet constant je Android-apparaat hoeft te ontgrendelen wanneer er bepaalde van de voren ingestelde voorwaarden actief zijn. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat je telefoon niet vergrendelt wanneer je hem bij je draagt, wanneer die op een specifieke plek is (maar dan moet je locatie aanstaan), wanneer die in verbinding staat met een ander apparaat (maar dan moet je bluetooth aanstaan) of wanneer die een gezicht of stem herkent.

Alle genoemde opties hebben een hoop nadelen. Want hoe weet een apparaat nou dat je hem bij je draagt of dat iemand anders hem inmiddels in z’n broekzak heeft? De meeste handige is waarschijnlijk de connectie met een ander apparaat, zoals een bluetoothspeaker of wearable. De telefoon kan dan niet te ver van dat andere apparaat verwijderd worden, want dan gaat ‘ie dus weer op slot. De andere opties zijn wat ons betreft te slordig vormgegeven en kunnen dus een gevaar voor je privacy zorgen als je niet oppast.

Google Smart Lock voor wachtwoorden

Eén van de meest handige functies is Smart Lock voor wachtwoorden. Deze functie synchroniseert je wachtwoorden tussen Android-apps en Chrome-browsers, waardoor je dus overal toegang hebt tot al je gegevens. Het is in feite een soort wachtwoordkluis die ingebouwd is in je browser en Android-besturingssysteem. Het is gratis en veilig en biedt het voordeel dat je niet hoeft te leunen op een extra dienst of app. Bovendien kunnen wachtwoorden automatisch ingevoerd worden, waardoor je er ook geen omkijken meer naar hebt.

Google Smart Lock voor Chromebooks

De minst nuttige functie is misschien wel de inlogfunctie voor Chromebooks. Je ontgrendelt je Chromebook door op je Android-telefoon te bevestigen dat jij het bent. Daarvoor moeten beide apparaten wel met elkaar in verbinding staan en dat vormt een privacyrisico. Daarnaast is het vaak sneller om gewoon even een pincode in te tikken. Zodoende hoef je ook niet te wachten tot beide devices elkaar gevonden hebben. In theorie is het een goed idee, maar in de praktijk is het ietwat onveilig en vaak veel omslachtiger dan een simpele pincode.

