Huawei P40 en P40 Pro aangekondigd, zonder geldige Android-licentie

Huawei heeft dan officieel de Huawei P40 en P40 Pro onthuld. Beide toestellen draaien op Android, maar hebben géén geldige Android-licentie. Dat betekent dat het wederom een toestel is waar je het zonder Google Play en andere (belangrijke) apps en diensten moet doen.

Dit zijn de Huawei P40 en P40 Pro

De Huawei P40 en P40 Pro draaien allebei op de Kirin 990 5G-processor en hebben 8 GB aan werkgeheugen. De P40 heeft standaard 128 GB aan opslagruimte aan boord, terwijl dat bij de P40 Pro verdubbeld is naar 256 GB. Beide smartphones ondersteunen verder 5g, maar in Nederland kun je daar momenteel nog weinig mee. Daar waar de reguliere P40 een accu aan boord heeft van 3800 mAh (met ondersteuning voor Supercharge tot 25 watt), heeft de Pro een accu met een vermogen van 4200 mAh. Die accu ondersteunt Supercharge tot 40 watt en kan ook draadloos opgeladen worden. Dat kan tot een maximaal vermogen van 27 watt.

De Huawei P40 heeft drie camera’s achterop. De hoofdcamera is er eentje van 50 megapixel. Dit is tevens de groothoeklens (f/1.9). Daarnaast is er de 16 megapixelcamera (ultragroothoeklens, f/2.2) en een 8 megapixelcamera (telelens, f/2.4, optische beeldstabilisatie). Voorop treffen we een selfiecamera aan van 32 megapixel (f/2.0). De P40 Pro heeft dezelfde hoofdcamera, maar voegt daar optische beeldstabilisatie aan toe. Daarnaast is er een 40 megapixelcamera (ultragroothoeklens, f/1.8), een 12 megapixelcamera (telelens, f/3.4, optische beeldstabilisatie) en een sensor waarmee 3d waargenomen kan worden. Voorop zit eveneens een 32 megapixelcamera voor selfies (f/2.2, autofocus), maar deze kan ook diepte zien.

Zowel de Huawei P40 als P40 Pro beschikt over een groot oled-scherm. Die van de P40 is 6,1 inch groot en heeft een maximale resolutie van 2340 bij 1080 pixels. De P40 Pro heeft er eentje van 6,58 inch, die beschikt over een maximale resolutie van 2640 bij 1200 pixels. Verder heeft dit scherm een verversingssnelheid van 90 Hz. Beide apparaten draaien op Android 10, met daaroverheen de softwareschil EMUI 10.1. In beide gevallen gaat het helaas niet om een geldige Android-licentie, waardoor Google Play en allerlei andere diensten en apps dus niet aanwezig zijn op de toestellen. Verder heeft de P40 een ip53- en de P40 Pro een ip68-certificaat gekregen.

Verder kondigt Huawei nog de Huawei P40 Pro+ aan. Dit model is bijna identiek aan het P40 Pro-model, maar heeft wel andere camera’s. Zo zijn er twee telelenzen: een daarvan zoomt tot drie keer in, terwijl de ander het op 10x zoom houdt. Dit toestel is tevens in staat tot 100x digitaal in te zoomen.

Prijs en beschikbaarheid

De Huawei P40 en P40 Pro zijn vanaf 7 april te koop in Nederland. De toestellen kosten respectievelijk 799 en 999 euro. Tevens komt er een P40 Lite, die 299 euro kost. In juni verschijnt de P40 Pro+ voor een bedrag van 1399 euro.