iOS 13.4 en iPadOS 13.4 nu beschikbaar voor iedereen

Apple heeft dinsdagavond officieel iOS 13.4 en iPadOS 13.4 uitgebracht voor iedereen. De software-updates zijn nu te downloaden. Je kunt de updates nu downloaden als een over-the-air-update door naar de instellingen van je iPhone of iPad te gaan.

iOS 13.4 en iPadOS 13.4 nu beschikbaar

Mocht je een iPhone hebben die niet geschikt is voor iOS 13.4, geen nood. Apple heeft namelijk ook iOS 12.4.6 voor oudere modellen uitgebracht, met daarin de meest recente beveiligingsupdates. Nieuwe functies zijn echter niet aanwezig. iPadOS 13.4 brengt onder meer ondersteuning voor toetsenbord en muis met zich mee, waardoor je de iPad nu meer als een computer gebruiken kunt. Daarnaast mogen zowel de iPad als de iPhone rekenen op een nieuwe taakbalk in de Mail-applicatie, die bestaande problemen oplost.

Zo is er bijvoorbeeld meer ruimte tussen het icoon van de prullenbak en het antwoorden, waardoor je niet meer per ongeluk mails weggooit. Verder kun je nu iCloud-mappen delen met andere mensen, zijn er nieuwe Memoji en Animoji en heeft de url-balk in Safari een verandering ondergaan. Als je wil kun je nu namelijk meteen een deel van de url aanpassen of kopiëren, zonder dat je hem eerst deselecteert. Daarnaast zijn er nog een aantal kleine dingen veranderd en zijn er de nodige prestatieverbeteringen doorgevoerd.

Deze iPhones krijgen de update

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

iPod Touch (zevende generatie)

Deze iPads krijgen de update

iPad (vijfde generatie)

iPad (zesde generatie)

iPad (zevende generatie)

iPad Mini 4

iPad Mini (vijfde generatie)

iPad Air 2

iPad Air (derde generatie)

9.7-inch iPad Pro

10.5-inch iPad Pro

11-inch iPad

12.9-inch iPad Pro

iPad Pro (2020)

iOS 13.4 en iPadOS 13.4 downloaden

Als het goed is krijg je automatisch een melding van de update, maar als je niet wil of kunt wachten, kun je ook op de volgende manier de installatie van de update starten: