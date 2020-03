Met iPadOS 13.4 gaan de tablets van het meest bekende bedrijf uit Cupertino weer een beetje meer op laptops lijken, maar niet elke iPad krijgt de update. Hieronder lees je welke modellen de update in ieder geval wel krijgen.

Betere support voor muis en trackpad

De belangrijkste toevoeging in iPadOS 13.4 is de ondersteuning voor trackpads. Dit maakte Apple duidelijk door een nieuwe versie van het Magic Keyboard aan te kondigen bij de presentatie van de nieuwe iPad Pro. Deze nieuwe versie heeft een geïntegreerd trackpad, waardoor je productiever kunt werken op je iPad. Ook is er betere ondersteuning voor (draadloze) muizen, waaronder meer opties en een betere zichtbaarheid voor de cursor.

Met de update gaat de tabletlijn van Apple weer meer gelijkenissen vertonen met de doorsnee laptop. Apple ontkende de afgelopen jaren in alle toonaarden dat de iPad een computer is. Het bedrijf maakte een inmiddels beruchte video over een meisje dat nog nooit van een computer gehoord had. De video is inmiddels door Apple verwijderd, maar natuurlijk nog wel te bewonderen op YouTube.

Niet alle iPad-modellen ondersteund

De nieuwste versie van het vorig jaar van iOS afgesplitste besturingssysteem komt niet naar alle iPads. In de meeste gevallen zal dat zijn omdat de software-ondersteuning voor het apparaat al ten einde is. De volgende modellen krijgen de update wel:

Standaard iPad

Van het basismodel van de iPad krijgen alle versies van de 5e generatie en hoger de update. De iPad 5 verscheen in 2017, en werd sindsdien opgevolgd door de iPad (2018) en iPad (2019). De eerste twee hebben een 9,7 inch scherm, terwijl de laatste een iets groter 10,2 inch scherm heeft.

iPad Mini

Uit deze reeks zullen alleen de iPad Mini 4 (2015) en de iPad Mini 5e generatie (2019) worden voorzien van de update. Beide modellen hebben een compact 7,9 inch scherm.

iPad Air

In deze serie worden de iPad Air 2 (2014) en iPad Air 3e generatie (2019) verblijd met de nieuwste versie van het besturingssysteem. De iPad Air 2 is daarmee ook het oudste model dat de update nog ontvangt. Deze heeft een 9,7 inch display, waar de iPad Air 3e generatie een iets groter 10,5 inch scherm heeft.

iPad Pro

Eigenaren van een iPad Pro kunnen bij deze opgelucht ademhalen. Alle modellen uit de Pro-familie krijgen namelijk support voor trackpads. Het gaat dus om de iPad Pro (2015) in zowel de 9,7 inch als 12,9 inch versie, de iPad Pro 2e generatie (2017) in de 10,5 inch en 12,9 inch varianten, en de iPad Pro 3e generatie (2018) in de 11 inch en 12,9 inch versies. De iPad Pro 4e generatie die deze week werd aangekondigd zal vanuit de doos over iPadOS 13.4 beschikken.

De update zal vanaf 24 maart worden uitgerold naar alle eerder genoemde modellen. Met de update worden trackpads en muizen van zowel Apple als derde partijen ondersteund.