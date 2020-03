Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan vindt de OnePlus 8-lancering plaats in april en niet in mei, zoals dat normaliter wel is. De verwachting is dat de Chinese fabrikant dit keer niet twee, maar drie toestellen presenteert: een normale, een Pro- en een Lite-versie.

OnePlus 8-lancering in april – gerucht

Het nieuws is afkomstig van Techradar India, waar verschillende bronnen aangegeven zouden hebben dat de lancering dus een maand eerder komt dan we normaal gesproken gewend zijn. In de tweede week van april zou OnePlus dus de OnePlus 8-serie moeten onthullen. Meer heeft de bron, die dicht bij het bedrijf zou staan, helaas niet bekendgemaakt, waardoor dit voorlopig het enige beetje informatie is waar we wat mee kunnen. De bron wist verder dus niets te melden over specificaties en het aantal smartphones voor dit voorjaar.

Inmiddels weten we dat OnePlus vaak in de aanloop naar presentaties hints en meer laat vallen, zodat we ongeveer weten wat we mogen verwachten wanneer de toestellen daadwerkelijk gepresenteerd worden. Mocht april inderdaad de releasemaand zijn, dan kunnen we binnenkort dus al de eerste hints verwachten. Het enige dat we tot nu bevestigd gekregen hebben, is dat de OnePlus 8 een 120 Hz-scherm krijgt. Dat is wederom dertig beeldjes per seconde hoger dan we aantreffen op de OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro.