‘LG neemt afscheid van G-serie’, fabrikant reageert nu op gerucht

Als we de geruchten mogen geloven dan neemt LG binnenkort afscheid van de welbekende G-serie smartphones van de fabrikant. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft inmiddels ook gereageerd op het gerucht, maar daardoor wordt het helaas niet meteen duidelijker voor ons.

Het is geen geheim dat de smartphonetak van LG het slecht doet en dat die afdeling keer op keer voor rode cijfers zorgt. Echter, wanneer je wel goed scoort als fabrikant van smarthome-apparaten, dan doe je er ook goed aan een smartphone aan te bieden wanneer mensen alles van hetzelfde merk willen hebben. Omdat rode cijfers voor geen enkel bedrijf fijn zijn, moet het bedrijf toch eens wat anders proberen. En als we de geruchten mogen geloven, dan lijkt het erop dat LG voornemens is afscheid te nemen van de G-serie.

Hoe het nu verder moet met LG als smartphonefabrikant, is niet helemaal duidelijk. Wel heeft het bedrijf gereageerd op het gerucht.

For eight generations, the LG G Series has introduced bleeding-edge technology to consumers around the world. From super wide-angle cameras to flexible displays to high-fidelity audio and the Quad DAC to 1440p displays, the G Series has consistently been at the forefront of smartphone innovation since 2012. We look forward to sharing more details soon.