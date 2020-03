Logitech introduceert keyboard-cover met trackpad voor de iPad

Zwitserse fabrikant Logitech komt met een nieuw toetsenbord-accessoire voor de iPad. De Combo Touch Case heeft een geïntegreerde trackpad en is gemaakt voor iPad OS 13.4. Deze versie is beschikbaar vanaf 24 maart en voegt voor het eerst ondersteuning voor trackpads toe.

Verander je iPad in een laptop

Apple lijkt de iPad steeds meer als alternatief voor laptops te willen positioneren. Het kondigde eerder vandaag al een eigen keyboard-cover met trackpad aan voor de nieuwe iPad Pro. De Combo Touch Case is geschikt voor de iPad (7e generatie), iPad Air (3e generatie) en de 10,5 inch iPad Pro. Zoals de meeste toetsenborden voor Apple’s tablet kan hij worden aangesloten op de Smart Connector die op deze apparaten te vinden is.

Bovenaan is een volledige reeks sneltoetsen te vinden. Daarmee kun je onder andere de zoekfunctie inschakelen, de schermhelderheid regelen en je media besturen. Het toetsenbord heeft verlichte toetsen die in vijf verschillende niveaus van helderheid kunnen worden gezet. Achterop de cover zit een uitklapbare kickstand die in een maximale hoek van 40 graden neergezet kan worden. Aan de bovenkant zit een klein opbergvakje waarin de eerste generatie Apple Pen of Logitech’s eigen Crayon past.

Volgens het bedrijf is de Combo Touch Case vooral ontworpen voor productiviteit. De cover zou goed samenwerken met Apple’s eigen office-applicaties Notes, Pages, Numbers en Keynote. Net zoals het scherm van de iPad zelf ondersteunt de trackpad gebarenbediening zoals vegen en dubbeltikken. De Logitech Combo Touch Case zal vanaf mei verkrijgbaar zijn en moet voor zo’n 150 dollar te koop komen staan. Een europrijs is nog niet bekend.