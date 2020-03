Microsoft stopt tijdelijk met optionele updates voor Windows 10

Microsoft heeft laten weten dat het bedrijf tijdelijk stopt met optionele updates die later in de maand voor Windows 10 moeten verschijnen. De verandering gaat vanaf mei in, met als doel het besturingssysteem zo stabiel mogelijk te houden in de komende maanden.

Tijdelijk geen optionele updates voor Windows 10

Elke week komen er updates uit voor Windows 10. De updates worden A, B, C en D genoemd, verwijzend naar de eerste, tweede, derde en vierde week van de maand. De letters C en D staan voor optionele updates, die dus mogelijkheden toevoegen die niet voor iedereen relevant zijn. Dergelijke updates zullen vanaf mei tijdelijk niet uitgebracht worden, laat Microsoft nu weten. Het doel is om het besturingssysteem de komende periode, tijdens de crisis omtrent corona en covid-19, zo stabiel als mogelijk te houden voor iedereen.

Dit geldt voor iedereen en voor alle versies van Windows 10. Patch Tuesday en beveiligingsupdates blijven de komende weken gewoon uitkomen op de momenten waarop je ze normaliter verwacht, dus daar verandert niets aan. Eerder kondigde Microsoft al aan dat Edge-updates voorlopig ook even op zich laten wachten, nadat Google aangaf minder updates voor Google Chrome uit te brengen. Zo blijft de software waar je nu, waarschijnlijk thuis, mee werkt, de komende weken stabiel en hopelijk vrij van problemen.