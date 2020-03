Motorola Razr vanaf vandaag vooruit te bestellen in Nederland

Motorola heeft bekendgemaakt dat de opvouwbare smartphone Motorola Razr vanaf vandaag vooruit te bestellen is voor 1599 euro. Mocht je dat nu al van plan zijn, dan krijg je er een cadeautje bij. Je krijgt dan namelijk een leren etui ter waarde van 49,95 euro bij je bestelling.

Motorola Razr nu te bestellen

Fabrikant Motorola kondigt donderdag aan dat je vanaf nu de Motorola Razr vooruit kunt bestellen in Nederland De verwachting is dat het toestel vanaf 23 april 2020 in de schappen ligt. De Razr is een opvouwbare smartphone die vorig jaar gepresenteerd werd.

Met de Motorola Razr wilde de fabrikant de opvouwbare smartphone uit de jaren negentig opnieuw uitvinden, maar dan als een moderne smartphone die compleet dichtklapt en tegelijkertijd praktisch is. Daarom heeft de Razr veel nieuwe functies die gebruikmaken van de unieke clamshell vormfactor. Het toestel heeft een indrukwekkend design vol verassingen, zoals het nauwsluitende scharnier waarmee het scherm dichtvouwt en beschermt, waardoor de telefoon best compact is. Maar ook het externe Quick View-touchscreen waarmee je direct op meldingen kunt reageren, selfies kunt maken en bijvoorbeeld mobiele betalingen kunt uitvoeren zonder dat je de telefoon hoeft te openen.

Inmiddels hebben we op Tablets Magazine al wat opvouwbare toestellen gerecenseerd. Denk dan aan de Samsung Galaxy Fold, maar ook aan de Samsung Galaxy Z Flip. Dit toestel is een directe concurrent van de Razr.