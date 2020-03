Multiplayer Mario Kart Tour vanaf 8 maart beschikbaar voor iedereen

Nintendo heeft bekendgemaakt dat de multiplayer van Mario Kart Tour vanaf 8 maart aanstaande beschikbaar is voor iedereen. De regels per race wisselen op dagelijkse basis. Ook zal er elke vijftien minuten een andere cup in de spotlight staan.

Multiplayer voor Mario Kart Tour

Mario Kart is een gameserie die bekendstaat om zijn multiplayer. Toen de mobiele versie van de game eind vorig jaar uitkwam voor Android en iOS, was het een grote teleurstelling om te zien dat er geen multiplayer in de game zat. Zo’n bananenschil in het gezicht van je beste vriend gooien blijft een onbetaalbaar moment en vanaf 8 maart aanstaande is dat ook mogelijk in Mario Kart Tour. Dat heeft Nintendo bekendgemaakt. Nintendo heeft hier enkele bèta’s voor in het leven geroepen, die zijn vruchten afgeworpen hebben.

Multiplayer for #MarioKartTour comes out on Mar. 8, 8 PM PT! You can compete against seven other players, whether they’re in-game friends, nearby, or around the world. Are you ready to play? pic.twitter.com/IRwBONq560 — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 3, 2020

Race against players worldwide to raise your grade under rules that change daily in Standard Races and Gold Races. When racing friends or others nearby, Rooms let you pick speed, item slot number, and more. Play your way when #MarioKartTour multiplayer launches Mar. 8, 8 PM PT! pic.twitter.com/ckkekAsbHS — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 3, 2020

Elke online race krijgt straks een set met regels die op dagelijkse basis veranderen, zodat de gameplay interessant blijft. De featured cup zal overigens elke vijftien minuten veranderen, zodat er verder altijd wat te doen blijft. En als er iets interessants gebeurt, dan merk je dat dus vrijwel meteen. Verder kun je ook lekker tegen je vrienden spelen, maar die races hebben geen effect op je ranking. Het maakt overigens niet uit of je vrienden ver weg of dichtbij zijn: als je een potje tegen ze wil racen, dan kan dat lekker in Mario Kart Tour.