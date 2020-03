Nieuw design voor de Spotify-applicatie wordt nu uitgerold

Spotify heeft laten weten dat er vanaf nu een nieuw design beschikbaar is voor het eerste scherm dat je ziet wanneer je de app opent. Het gaat om de Home-pagina, waar je alle relevante muziek en podcasts tegenkomt die voor jou bedoeld zijn. De update wordt nu uitgerold naar Android en iOS.

Nieuw design voor de Spotify-app

Bovenaan de pagina tref je voortaan zes verschillende afspeellijsten aan. Gedurende de dag kan het aanbod van die afspeellijsten nog veranderen; dat gebeurt op basis van het moment van de dag. Daaronder tref je content aan die je vaker beluistert. Denk dan aan afspeellijsten, podcasts en verschillende mixes die je doorgaans beluistert. In deze sectie tref je straks ook de aanbevelingen aan, die op basis van je luistergedrag bepaald worden. Het gaat dan om afspeellijsten die specifiek voor jou gemaakt zijn.

Zodoende moet het voor iedereen gemakkelijker worden muziek te beluisteren die altijd al beluisterd wordt én om nieuwe muziek te vinden die mogelijk bij je smaak past. Hoewel dit geen al te grote verandering is in de manier waarop Spotify content presenteert, lijkt het wel een welkome verandering te zijn. Het nieuwe design wordt nu naar alle gebruikers – wereldwijd, of je nu Android of iOS gebruikt – uitgerold en kan elk moment arriveren op je smartphone. De enige voorwaarde is dat je de dienst tenminste dertig dagen gebruikt hebt.