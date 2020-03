Microsoft heeft bekendgemaakt dat er onlangs een nieuwe kwetsbaarheid in Windows 10 ontdekt is, die op kleine schaal misbruikt is. Het lek is aanwezig in alle ondersteunde versies van Windows. Vooralsnog gaat het om beperkte aanvallen tegen enkele doelwitten.

Nieuw lek in Windows 10 ontdekt

Mocht een aanvaller succes hebben, dan is diegene theoretisch in staat een code of malware op je apparaat te plaatsen. Het probleem ligt bij Adobe Type Manager Library. Windows 10 maakt hiervan gebruik voor het weergeven van lettertypen. Er zijn meerdere manieren waarop je aangevallen kunt worden. Zo kun je gemotiveerd worden een bepaald bestand te openen in het Windows Preview-paneel. Microsoft heeft het lek als ‘kritisch’ aangeduid. Dat is de hoogste aanduiding die een kwetsbaarheid kan krijgen van het bedrijf.

Op moment van schrijven is er nog geen oplossing beschikbaar voor het lek. Voorlopig zul je dus even moeten opletten wanneer je werkt op je Windows 10-apparaat. Microsoft laat weten dat elke tweede dinsdag van de maand in het teken staat van Update Tuesday, de dag dat Windows zijn beveiligingsupdates krijgt. De volgende staat dus gepland voor 14 april, waardoor het bedrijf tijd heeft om een fix te fabriceren. Helaas heeft Microsoft niet willen bevestigen of het lek ook daadwerkelijk op die dag gedicht wordt.