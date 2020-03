Nokia 8.3 5G en twee andere goedkopere modellen gepresenteerd

HMD Global, die de rechten van Nokia in handen heeft, heeft donderdag de eerste 5g-smartphone van het bedrijf gepresenteerd: de Nokia 8.3 5G. Daarnaast zijn er nog twee goedkopere smartphones gepresenteerd, namelijk de Nokia 5.3 en de Nokia 1.3.

Nokia 8.3 5G en meer

Natuurlijk is 5g niet het enige opmerkelijke aan de Nokia 8.3 5G. Het bedrijf zet ook in op de camerakwaliteiten van het toestel, met name de videomogelijkheden. Achterop zit een quadcamerasysteem, bestaande uit een 64 megapixelsensor, vergezeld door een groothoeklens van 12 megapixel, een macrocamera van 2 megapixel en een dieptesensor van 2 megapixel. Voorop treffen we een 24 megapixelfrontcamera aan. Je kunt filmen in 4k en dankzij de groothoeklens ook in 21:9. Ook kan het systeem allerlei lenseffecten nabootsen, zoals lens flare.

De video’s worden gemaakt in een formaat dat bijna gelijkstaat aan een raw-bestand. Daardoor heb je als videomaker veel meer mogelijkheden met betrekking tot het monteren en bewerken van de beelden. Wil je het jezelf echter niet al te ingewikkeld maken, dan is het maar goed dat er ook een app aanwezig is die het bewerken van beeldmateriaal versimpelt.

De Nokia 8.3 5G beschikt over een riant scherm van 6,81 inch. De smartphone is in staat sdr content over te zetten naar hdr en wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 765G-processor. Ook is er een accu aanwezig met een vermogen van 4500 mAh. De vingerafdrukscanner zit in de powerknop verwerkt. Het model met 6 GB aan werkgeheugen en 64 GB aan interne opslagruimte kost 599 euro en voor 8 GB ram en 128 GB rom betaal je 649 euro. De Nokia 8.3 5G moet in de zomer van 2020 verschijnen.

Dan hebben we de hierboven afgebeelde Nokia 5.3. De voorganger van dit toestel had een enkele camera achterop, maar de nieuwe versie heeft er maar liefst vier. De hoofdcamera beschikt over 13 megapixel, terwijl er ook een groothoeklens van 5 megapixel, een macrocamera van 2 megapixel en een dieptesensor van 2 megapixel aanwezig is.

Voorop treffen we een scherm van 6,55 inch aan, evenals een frontcamera van 8 megapixel. Onder de motorkap zit een Qualcomm Snapdragon 655-processor, die wordt vergezeld door een accu met een vermogen van 4500 mAh. Je betaalt er 189 euro voor en daar krijg je 4 GB aan werkgeheugen en 64 GB aan interne opslagruimte voor. De Nokia 5.3 verschijnt in april.

Het laatste toestel, dat je hierboven ziet staan, is de Nokia 1.3. Dit toestel kost 95 euro. Daarvoor krijg je een Android Go-smartphone met een 5,71 inch scherm, evenals een Snapdragon 250-processor. Daarnaast heeft de Nokia 1.3 een koptelefoonaansluiting en een micro-usb-aansluiting. Achterop zit een enkele camera van 8 megapixel, die werkt met de nieuwe Google Camera Go-app. Ook de Nokia 1.3 verschijnt in april.