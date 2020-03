Op zoek naar leesvoer? FWD78 is er!

De nieuwe editie van FWD Magazine is er, met opnieuw heel wat boeiende artikelen en achtergronden over de grote trends qua audio, video, smarthome en mobiel. Uiteraard vind je in FWD Magazine #78 ook gedegen tests van de belangrijkste nieuwe producten, wat dacht je? We leggen onder meer twee heel verschillende muzieksystemen (van Dali en Primare/System Audio) op de pijnbank die een high-end weergave beloven maar met minimale gedoe – en zo weinig mogelijk draden. Of wacht dat je van een test van een van de taaiste smartphones op de markt, de Cat S52?

Terwijl we wachten op de nieuwe tv-modellen voor 2020 ging beeldexpert Eric aan de slag met een opmerkelijke short-throw-projector van LG en een fraaie televisie van TCL. De Chinese uitdager neemt dit jaar Europa in het vizier en wil daarbij ook in het hoogste segment meespelen. Daarvoor willen ze een nieuwe technologie inzetten, Mini-LED, waarover je in dit nummer een diep achtergrondartikel kunt lezen. En over Dolby Atmos Music kom je ook alles te weten.

Hoewel veel evenementen en beurzen in het voorjaar werden geannuleerd, hebben we bij de start van het jaar nog veel nieuws kunnen meepikken. Onze redactie was onder meer aanwezig op CES in Las Vegas, de grote persconferentie van Philips TPV en op ISE in Amsterdam, en in dit nummer lees je er alles over. Het Mobile World Congress ging niet door, maar we hebben wel alle nieuwe producten die dan virtueel werden voorgesteld verzameld in een uitgebreid overzicht.

Smarthome-producten testen is uitdagend omdat het meer over het achterliggend platform gaat dan één specifiek toestel. Daarom dat we in dit nummer ook een echte systeemtest doen van het smarthomeplatform van Fibaro. Wij schijnen daarnaast ons licht op slimme lampen, zodat je geïnformeerd de verlichting in je woning de 21ste eeuw kunt insleuren.

Is dit alles? Absoluut niet. Je vindt in FWD Magazine 78 nog reviews van de Samsung QE55Q85-tv, Bowers & Wilkins PI3 in-ears, Bang & Olufsen A9, Arcam AVR20 en Minut Smart Home Alarm.

P.S. Uiteraard wensen we vanuit de redactie alle onze lezers een goede gezondheid toe in deze uitdagende tijden. Mocht je even niet weten wat te doen in een lockdown, dan hebben we hier een aantal tips verzameld over boeiende tv-reeksen en meer die je via streamingdiensten kunt bekijken.