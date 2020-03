Oppo Find X2 Pro en Oppo Find X2 met 5g gepresenteerd

Oppo heeft twee nieuwe smartphones met 5g onthuld, namelijk de Oppo Find X2 Pro en de Find X2. Beide smartphones zijn nu te koop. Beide toestellen zijn uitgerust met een QHD+ AMOLED-scherm en ondersteunen een verversingssnelheid van 120Hz.

Dit zijn de Oppo Find X2 Pro en Find X2

Daarnaast beschikken de toestellen over een resolutie van 3168 bij 1440 pixels, 513 pixels per inch, een lage schermreflectiviteit en een maximale helderheid tot 1200 nit.

De Oppo Find X2 Series ondersteunt Motion Clear en HDR-videoverbetering door middel van een O1 Ultra Vision Engine. Door Motion Clear wordt het beeld van online video’s onder 30 fps versnelt tot beeldsnelheden van 60 fps of zelfs 120 fps, resulterend in vloeiende beelden. De HDR-videoverbetering corrigeert het real-time HDR-effect en de beeldkwaliteit van gewone video’s door middel van verschillende algoritmen zoals tone mapping, het uitbreiden van bitdiepte en het kleurengamma. Met dubbele luidsprekers en Dolby Atmos kan het toestel op intelligente wijze toepassingsscenario’s matchen, zoals muziek, films en games.

De nieuwe premium toestellen zijn ook ingesteld het menselijk oog te beschermen door middel van Artificial Intelligence. De software kan op intelligente wijze de kleurtemperatuur en helderheid van het scherm aanpassen aan de omgevingskleur. Zeer laag gebruik van blauw licht en DC-dimming vermindert schadelijke blauwe lichtstraling en flikkerend beeld. Dankzij deze prestaties is de OPPO Find X2 Series erkend met de TUV Rheinland Eye Care-certificering.

De Oppo Find X2 Pro is uitgerust met een combinatie van drie camera’s, namelijk van 48 megapixel (groothoeklens), 48 megapixel (ultragroothoeklens) en 13 megapixel (telelens), en ondersteunt tegelijkertijd 10x Hybrid Zoom.

De Find X2 Pro is ook de eerste mobiele telefoon die 12bit True Capture ondersteunt. De krachtige beeldsensor gecombineerd met Dual Native OIS-technologie en een groot diafragma van f/1.7 biedt goede opnamemogelijkheden bij weinig licht.

Ook introduceert Oppo zijn tweede-generatie 10x Hybrid Zoom. De gloednieuwe OIS-driver chip gecombineerd met multi-focus beeldfusietechnologie en een ultraresolutie-algoritme zorgt voor de consistentie van kleur en witbalans bij het schakelen tussen drie camera’s, wat het zoomproces natuurlijker en soepeler maakt. Gebruikers kunnen de zoom eenvoudig tussen de drie camera’s schakelen om op een nauwe afstand van 3 cm te fotograferen en een maximale zoom van 60x te bereiken.

Tijdens video-opnamen kunnen gebruikers tot 30x zoomen. De OPPO Find X2 Pro beschikt over de Ultra Steady Video Pro met verbeterde beeldstabilisatie-algoritme. In combinatie met de 48 megapixel en 120° ultragroothoeklens worden actieshots beter vastgelegd dan ooit. Naast 4K 60fps video’s ondersteunt de serie ook Live HDR video-opname met technologieën die licht en schaduw in scènes met tegenlicht duidelijker onderscheiden.

Ook videobewerkingstool Soloop is opnieuw terug te vinden in de Oppo Find X2 Series. Met de app kunnen creatievelingen gemakkelijk opnames maken, eenvoudig editen en met één druk op de knop delen.

De nieuwe smartphones zijn een van de eerste die zijn uitgerust met Qualcomm Snapdragon 865 Mobile Platform welke bestaat uit verschillende componenten. De 5G-connectiviteit wordt mogelijk gemaakt door de Snapdragon X55 5G-modem naast het Qualcomm FastConnect 6800 systeem voor geavanceerde Wi-Fi 6-prestaties. Ook gaming verloopt enorm soepel met de Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. Als laatste zorgt de 5e generatie Qualcomm AI Engine voor ongekende camerafuncties.

Als allround 5G-vlaggenschip ondersteunt de Oppo Find X2 Series SA/NSA dual-mode 5G. Deze bereikt een theoretische piekdownloadsnelheid van 7,5 Gbps en bevat de sterkste 5G + 4G wereldwijde roaming-capaciteit. Samen met een 360-graden smart antenne-ontwerp matchen de toestellen de beste antennegroep voor een zo sterk mogelijke verbinding. OPPO’s eigen Smart 5G-technologie ondersteunt 5G + 4G dual-receiver, dual-card en dual-standby om gemakkelijk tussen netwerksystemen te schakelen.

De Oppo Find X2 Pro en Oppo Find X2 beschikken over 4260 mAh en 4200 mAh batterijen. Beide zijn uitgerust met de toonaangevende 65W SuperVOOC 2.0 snellader. Dit is de snelste en veiligste snellaadtechnologie in de mobiele telefoonindustrie. SuperVOOC 2.0 kan de Oppo Find X2 Pro in slechts 38 minuten volledig opladen.

De Oppo Find X2 Series is voorzien van ColorOS 7.1. Als nieuwste versie van Oppo’s op maat gemaakte Android 10-besturingssysteem, biedt ColorOS 7.1 een licht ontwerp die de gebruikersinterface vereenvoudigt.

Naast de volledige aanpassing van pictogrammen, zorgt de donkere modus voor een uitstekende leeservaring gedurende de dag en een lager batterijverbruik. Het geüpgraded haptisch ontwerp biedt consumenten scherpere touch-responsgeluiden en realistischere aanrakingen.

Oppo weet dat privacybescherming belangrijker is dan ooit en streeft ernaar gebruikersgegevens te beveiligen. De vergrendeling van persoonlijke informatie beschermt gebruikersinformatie tegen apps van derden. Private Safe brengt foto’s, video’s, audio en andere documenten over naar een beveiligde omgeving in de opslagmap, waardoor de toegang door apps wordt geblokkeerd.

Prijzen en beschikbaarheid

De Oppo Find X2 Series is vanaf 6 maart exclusief verkrijgbaar bij T-Mobile en MediaMarkt. Later zijn de toestellen ook te koop zijn bij Belsimpel, Coolblue, Tele2, Ben en Mobiel.nl. De Oppo Find X2 Pro met 12 GB RAM + 512 GB ROM, in de kleuren zwart en oranje, is per direct beschikbaar. De adviesprijs is 1.199 euro. De Oppo Find X2 met 12 GB RAM + 256 GB ROM, in de kleuren zwart en blauw, is per direct beschikbaar. De adviesprijs is 999 euro.