Pad Pro onthuld met LiDAR-scanner en trackpadondersteuning iPadOS

Apple onthult vandaag de nieuwe iPad Pro. Dit systeem beschikt over een LiDAR-scanner (voor dieptemetingen) en de nieuwe A12Z Bionic-chipset. De nieuwe Pro is verder voorzien van een ultragroothoekcamera en microfoons van studiokwaliteit, aldus de fabrikant.

Dit is de nieuwe iPad Pro met iPadOS 13.4

Met iPadOS 13.4 biedt iPad ondersteuning voor een trackpad, waarmee je op een andere manier met de iPad aan de slag kunt. De gebruikerservaring van het trackpad is niet zonder meer overgenomen uit macOS, maar opnieuw ontworpen voor iPad. Met Multi-Touch-bewegingen op het trackpad navigeer je snel en gemakkelijk door het systeem, zonder je hand te hoeven optillen.

Apple heeft vandaag ook het nieuwe Magic Keyboard voor iPad Pro onthuld. Dit zwevende toetsenbord is eenvoudig in te stellen voor een goede kijkhoek, heeft toetsen met achtergrondverlichting en natuurlijk een trackpad. Het Magic Keyboard is vanaf mei verkrijgbaar.

iPad Pro: processor en beeldscherm

iPad Pro heeft opnieuw een prestatieboost gekregen in de vorm van de A12Z Bionic-chip en is daarmee specifiek ontwikkeld voor de zwaarste taken, zoals het bewerken van 4K-video en het ontwerpen van 3D-modellen. De 8-core GPU en de krachtige Neural Engine maken de weg vrij voor apps van de volgende generatie. Met een batterijduur tot maar liefst 10 uur, snellere wifi en LTE van Gigabitklasse die 60% sneller is en ondersteuning biedt voor meer LTE-banden dan welke andere tablet ook blijf je heel de dag productief.

Het Liquid Retina-display loopt van rand tot rand, zowel op het 11 als het 12,9 inch model. Dankzij de brede kleurweergave (P3) zien klanten foto’s, video’s, apps en games tot in levensecht, natuurgetrouw detail. ProMotion-technologie zorgt ervoor dat de refresh-rate van het display automatisch wordt aangepast tot aan 120 Hz, zodat scrollen soepel gaat en alles snel reageert. En waar en hoe je de iPad Pro ook gebruikt, True Tone, hoge helderheid en een antireflectiecoating zorgen voor een hele goede kijkervaring, aldus de producent van de tablet.

Camera’s en LiDAR-systeem

Het camerasysteem van iPad Pro omvat niet alleen een 12 megapixelgroothoekcamera voor foto’s en 4K-video, maar nu ook een 10 megapixelultragroothoekcamera die twee keer zover uitzoomt om veel meer van de omgeving te kunnen vastleggen. Deze tweede camera verdubbelt de mogelijkheden op foto- en videogebied en maakt nieuwe perspectieven en werk met meerdere camera’s mogelijk. De iPad Pro heeft nu vijf microfoons. De vier speakers bieden daarnaast een prima geluidservaring die automatisch wordt aangepast op de positie waarin iPad Pro wordt vastgehouden.

De LiDAR-scanner meet de afstand tot objecten op maximaal 5 meter afstand. Hij werkt zowel binnen als buiten, op fotoniveau, en met een snelheid van nanoseconden. De nieuwe diepte-frameworks van iPadOS combineren de dieptemetingen van de LiDAR-scanner met de gegevens van zowel de beide camera’s als de bewegingssensors. Computervisie-algoritmes op de A12Z Bionic-chip zorgen daarnaast nog eens voor een gedetailleerdere opname van de omgeving. Omdat deze elementen zo nauw met elkaar samenwerken, maakt iPad Pro de weg vrij voor een heel nieuwe klasse AR-ervaringen.

Alle bestaande ARKit-apps krijgen automatisch onmiddellijke AR-plaatsing, Motion Capture en People Occlusion. Met de nieuwste update voor ARKit hebben ontwikkelaars de beschikking over een nieuwe Scene Geometry-API en kunnen ze de kracht van de nieuwe LiDAR-scanner inzetten om compleet nieuwe ervaringen mogelijk te maken.

Met de LiDAR-scanner is ook de Meten-app verbeterd en kan bijvoorbeeld de lengte van een persoon sneller en eenvoudiger worden berekend. Daarnaast verschijnen er automatisch handige verticale hulplijnen en grenslijnen waarmee klanten objecten sneller nauwkeurig kunnen meten. De Meten-app bevat nu ook een liniaalweergave waarmee nóg nauwkeurige metingen gedaan kunnen worden. Hiermee kunnen gebruikers ook een lijst bijhouden van alle metingen die ze hebben gedaan, compleet met screenshots.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe iPad Pro kan vanaf vandaag worden besteld op de Apple-website en in de Apple Store-app in 30 landen en regio’s, waaronder de VS. iPad Pro is vanaf later deze week in de winkel verkrijgbaar. De nieuwe 11 en 12,9 inch iPad Pro zijn verkrijgbaar in zilver en spacegrijs. De basisconfiguratie biedt 128 GB ruimte voor hun apps en bestanden. Daarnaast is iPad Pro te configureren met 256 GB, 512 GB of 1 TB aan opslagruimte. De 11 inch iPad Pro is verkrijgbaar vanaf 899 euro voor het wifimodel en 1009 euro voor het wifi + cellular-model. De 12,9 inch iPad Pro is verkrijgbaar vanaf 1119 euro voor het wifimodel en 1229 euro voor het wifi + cellular-model op de Apple website.

iPadOS 13.4 met ondersteuning voor muis en trackpad wordt op 24 maart geïntroduceerd als gratis software-update voor alle iPad Pro-modellen, iPad Air 2 en hoger, iPad van de 5e generatie en hoger en iPad mini 4 en hoger. Trackpads worden ondersteund op alle iPads waar iPadOS 13.4 op is geïnstalleerd. Hierbij hoort ondersteuning voor de Apple-producten Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 en het Magic Keyboard voor iPad Pro. Muizen van andere fabrikanten die gebruikmaken van bluetooth of usb worden ook ondersteund.

Het Magic Keyboard voor de iPad Pro is vanaf mei verkrijgbaar voor 339 euro voor de 11 inch iPad Pro en 399 euro voor de 12,9 inch iPad Pro met indelingen voor meer dan 30 talen, waaronder Chinees (vereenvoudigd), Frans, Duits, Japans en Spaans.