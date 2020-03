Pokémon Go: beesten vangen is nu gemakkelijker en goedkoper

Nu aangeraden wordt zo veel mogelijk thuis te blijven, wordt Pokémon vangen in Pokémon Go moeilijk. Maar Niantic biedt oplossingen aan. Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk voor één Pokécoin honderd Pokéballs te kopen. Daarnaast zijn er meerdere wijzigingen doorgevoerd door de ontwikkelaar.

Elke week zal er een andere Pokéball-bundel gepresenteerd worden die slechts één Pokécoin kost. Je kunt deze bundels één keer kopen. Verder krijg je drie keer zoveel stardust en xp voor het vangen van je eerste Pokémon. Bovendien kun je nu tot dertig cadeautjes per dag openen. Verder heeft Niantic een nieuwe functie toegevoegd genaamd Today View. Hierin vind je het laatste nieuws omtrent Pokémon Go. Je ziet hier de meest recente events en welke Pokémon op dit moment aanwezig zijn in de verschillende gyms.

Trainers, we’ve made changes to @PokemonGoApp until further notice, including adjusting gifts and adding Weekly bundles for 1 PokéCoin (featuring 100 Poké Balls this week), see the full list of changes here: https://t.co/Mz626yqg4t

Exciting news, Trainers! You will soon be able to view…

⭐ Ongoing events

⭐ Live bonuses

⭐ Daily streaks

…and more, all in-game!

We’re happy to introduce our brand-new feature, the Today View. Learn more: https://t.co/ORCEettow2 pic.twitter.com/dLSaFPqF9k

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) March 24, 2020