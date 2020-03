Pokémon Go krijgt extra opties voor mensen die thuis spelen

Niantic heeft laten weten dat er wederom veranderingen doorgevoerd worden aan Pokémon Go, zodat je lekker vanuit huis kunt spelen. Zo is het nu mogelijk een Raid Battle vanaf je bank te doen en wordt Adventure Sync verder uitgebreid.

Extra opties voor Pokémon Go-spelers

In een nieuwe blogpost heeft ontwikkelaar Niantic laten weten dat Pokémon Go zich wederom aanpast aan de situatie rondom covid-19. Het advies opvolgen zo veel mogelijk binnen te blijven is soms nog lastig voor spelers en daarom gaan er voorlopig dingen veranderen. Zo zal Adventure Sync voortaan ook binnenhuis werken. Doe je veel klusjes in huis of ga je wel eens de loopband op, dan zal de game die progressie voortaan gewoon meenemen. Zo kun je ondertussen je eieren uitbroeden terwijl je aan het stofzuigen bent.

Een veel grotere aanpassing is de manier waarop je straks met Raid Battles kunt meedoen. Nu is het nog zo dat je echt de straat op moet en naar een specifieke plek moet lopen (een gym) om mee te doen met zo’n gevecht. Maar straks kun je vanaf je bank meedoen met de uitdagende gevechten. Wellicht dat je op deze manier toch meer met je vrienden kunt spelen die je nu moet missen. Deze verandering komen bovenop de veranderingen die Niantic eerder doorgevoerd heeft aan de nog altijd populaire game Pokémon Go.