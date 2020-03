Project xCloud ondersteunt ook touchscreenbediening op smartphones

Microsoft heeft aangekondigd dat Project xCloud, de gamestreamingdienst van het bedrijf, straks ook te gebruiken is zonder controller wanneer je op een smartphone speelt. Je kunt dan gebruikmaken van knoppen die gepresenteerd worden op het touchscreen van je telefoon.

Project xCloud op je smartphone

Microsoft test al sinds oktober Project xCloud met een hoop mensen die zich aangemeld hebben voor de testperiode. Dus het is niet vreemd dat er inmiddels al feedback binnengekomen is waar het bedrijf wat mee kan. Het idee achter de gamestreamingdienst is dat je straks op elk apparaat met een scherm een Xbox-spel moet kunnen spelen. Maar dat betekent wel dat je soms tegen uitdagingen aanloopt en dat er voor verschillende schermen wellicht verschillende optimalisaties nodig zijn. Zoals bijvoorbeeld touchscreens op smartphones.

Microsoft heeft nu aangekondigd dat gamers die Project xCloud gebruiken op hun smartphones, gebruik kunnen maken van touchscreenbediening. Zo hoef je dus niet altijd maar die Xbox-controller mee te spelen als je daar geen zin in hebt. Er wordt dan een interface over de gameplay gelegd waarmee je de cloudgames spelen kunt. Ook weet het systeem nu meer af van het type netwerk, waardoor data beter beheerd kan worden, en snapt xCloud meer dan schermgrootten (waardoor ook daar rekening mee gehouden kan worden).