Review: Motorola Moto G8 Power – heeft een paar troeven in handen

Áan midrange smartphones geen gebrek, maar de Motorola Moto G8 Power heeft een belangrijke troef in handen. Maar is dat genoeg? Met een adviesprijs van 229 euro betaal je niet de hoofdprijs voor een smartphone. In deze review bekijken we of het apparaat die prijs waard is.

Motorola Moto G8 Power – specificaties

Motorola Moto G8 Power Scherm 6,4 inch, 2300 bij 1080 pixels, lcd Besturingssysteem Android 10 Processor Qualcomm Snapdragon 665 RAM 4 GB Opslaggeheugen 64 GB SD Ja HDMI Nee USB Ja, usb-c GPS Ja 3G/4G Ja Bluetooth Ja, 5.0 NFC Ja Camera’s Zestien, acht, acht en twee megapixel achter, zestien megapixel voor Accu 5000 mAh Lithium Polymer

Specs en prestaties

Voor die 229 euro krijg je redelijk goede specificaties. De processor is behoorlijk snel en relatief krachtig, terwijl je met 4 GB aan werkgeheugen geen probleem hoeft tegen te komen wanneer je veel wisselt tussen verschillende applicaties. De belangrijkste factor is hier de accu met een vermogen van 5000 mAh. Dat is behoorlijk veel voor een smartphone, iets wat we niet heel vaak tegenkomen op vergelijkbare modellen. Verder is er 64 GB aan opslagruimte, dat uitbreidbaar is met een micro-sd-kaart (tot 256 GB).

Motorola Moto G8 Power – hardware en design

De Motorola Moto G8 Power heeft het kenmerkende Moto-design dat we ook tegenkomen op andere Motorola-smartphones. Het toestel is relatief dik en zwaarder dan gemiddeld. Ook zijn er schermranden aanwezig die opvallend, maar nooit echt storen. Rechts zitten de knoppen voor het in- en uitschakelen en het volume, die prima bereikbaar zijn. Links zit de lade voor de simkaarten of een simkaart en een micro-sd-kaart. Onderop treffen we de usb-c-poort aan, evenals een enkele speakers die rechts van de poort zit.

Als we het toestel omdraaien, dan krijgen we een mix van oud en nieuw te zien. Op ongeveer een derde van de bovenkant treffen we de ronde vingerafdrukscanner aan. In de scanner zit het vertrouwde logo van de fabrikant, iets dat we jaren geleden ook al op verschillende Motorola-smartphones zagen. Links daarvan zitten maar liefst vier cameralenzen. Die beschikken allemaal over verschillende specificaties, waardoor de Motorola Moto G8 Power prima moet meekomen met de concurrentie (maar daar later meer over in deze review).

Display

Het lcd-scherm is 6,4 inch groot en beschikt over een riante resolutie van 2300 bij 1080 pixels. Daardoor beschikt de Motorola Moto G8 Power over een respectabele pixeldichtheid van 399 pixels per inch. De norm voor een goed scherm ligt op de 400 ppi, dus dit is een prima score. Kleuren ogen soms ietwat flets, maar dat komt omdat er geen amoled-scherm op het toestel zit. De kijkhoek is daardoor ook minder dan je zou denken. Zolang je hem niet naast een amoled-smartphone legt, merk je echter weinig van de tekortkomingen.

Connectiviteit

Op het gebied van connectiviteit is de Motorola Moto G8 Power prima uitgerust. Zo is er ruimte voor twee simkaarten of kun je een simkaart combineren met een micro-sd-kaart. Daarnaast is er een usb-c-poort aanwezig waarmee je de smartphone redelijk snel kunt opladen. Verder treffen we wifi 5 en bluetoth 5 aan en kun je rekenen op een nfc-chipset. Een mooie troef hier is de koptelefoonaansluiting, die aan de bovenkant van het toestel zit. Daardoor ben je dus niet aangewezen op headsets met een bluetoothverbinding.

Speakers

Opvallend is ook dat de Motorola G8 Power uitgerust is met stereospeakers. Nu kun je altijd denken dat zo’n onderdeel weinig toegevoegde waarde heeft op een apparaat met zo’n kleine klankkast, maar daar kun je je snel in vergissen. Het geluid is merkbaar harder en beter dan wanneer het uit één speaker zou komen. Natuurlijk is er geen basgeluid aanwezig, maar voor de rest klinkt audio verstaanbaar, helder en prima. Zeker voor gesprekken, simpele series of YouTube-video’s waarin niet al te ingewikkelde dingen gebeuren.

Camera’s

Over het algemeen zijn we te spreken over de kwaliteiten van de camera, maar dan moet je het hem niet al te moeilijk maken. De hoofdcamera van 16 megapixel legt foto’s scherp, vol detail en met een breed kleurenpalet vast, maar de andere camera’s op het toestel hebben het er toch wat moeilijker mee. Zo zorgt de macrocamera met 2 megapixel over het algemeen al wat sneller voor artefacten in beeld en ogen de beelden van de groothoekcamera van acht megapixel soms wat zacht en uitgesmeerd.

Maar we moeten er wel bij vermelden dat beide camera’s verder prima doen wat ze horen te doen: respectievelijk dingen van heel dichtbij scherp of juist heel veel meer op de foto zetten. Dergelijke camera’s kunnen dus, zeker in goed verlichte omgevingen prima gebruikt worden als alternatief voor de hoofdcamera. De frontcamera van 16 megapixel levert haarscherpe foto’s af door pixels te combineren. Verder zit de Google Les ingebouwd en biedt de standaard camera-applicatie meer dan genoeg functies aan om mee te experimenteren.

Accuduur

De accuduur is de grootste troef van dit toestel. Met maar liefst 5000 mAh aan energie kun je gemakkelijk twee, misschien wel drie dagen doorkomen zonder te hoeven grijpen naar een oplader. Daarnaast hoef je ongeveer anderhalf tot twee uur te wachten tot die weer helemaal opgeladen is, maar dat is wat ons betreft een prima trade-off voor de respectabele batterijduur. Of je twee of drie dagen redt, is natuurlijk afhankelijk wat je heel de dag doet: doe je rustig aan en speel je geen games, dan moet dat resultaat geen opgave worden.

Motorola Moto G8 Power – software

We zijn ook erg blij om te zien dat Motorola ervoor gezorgd heeft dat de Motorola Moto G8 Power meteen Android 10 aan boord heeft. Op moment van schrijven staat het niveau van de beveiligingsupdate op 1 december, wat meer dan drie maanden geleden is. Daar valt dus nog wat winst te behalen, maar met Android 10 aan boord ben je al een stuk beter beschermd en krijg je toegang tot veel meer functies dan wanneer je nog met Android 9 te maken krijgt. Wel is het opvallend dat er behoorlijk wat applicaties meegeleverd worden.

Veel van die apps kunnen we niet verwijderen, maar vaak wel uitschakelen. Zo zijn ze niet helemaal weg, maar word je ook niet elke keer met hen geconfronteerd wanneer je de app-lade opent. De software is verder op weinig punten aangepast, waardoor de Android-ervaring heel dicht bij een stockversie aan zit. Er zijn wel Moto Actions aanwezig, die ook op andere Android-smartphones zitten. Met die acties kun je bijvoorbeeld snel screenshots maken, de zaklamp activeren meer doen. Ook is er een gamemodus aanwezig.

Motorola Moto G8 Power – in gebruik

De Motorola Moto G8 Power is een fijne smartphone om in gebruik te nemen. Hij ligt lekker in de hand en de knoppen zijn goed bereikbaar. Daarnaast is de Google Assistent meteen beschikbaar en kun je de smartphone dus ook gebruiken als middel om berichten te versturen, teksten op te lezen, lijstjes aan te maken of je smarthome aan te sturen. Wat je als een nadeel kunt zien is de frontcamera: die zit namelijk in het scherm, waardoor die in de weg kan zitten. Maar dat is één van de weinige nadelen die het apparaat heeft.

Motorola Moto G8 Power – conclusie

We zijn erg te spreken over de Motorola Moto G8 Power, om verschillende redenen. De accu is lekker groot en gaat ontzettend lang mee. Daarnaast zijn er genoeg camera’s en mogelijkheden om mee te experimenteren, is Android 10 meteen aanwezig en voelt het toestel – ondanks zijn midrange hardware – relatief snel aan. Er zijn ook nadelen: niet iedereen zal de frontcamera tof vinden in het scherm, terwijl de scanner op de achterkant gedateerd aanvoelt. Ook functioneren de camera’s op hun best wanneer er voldoende licht is.

Is de Motorola Moto G8 Power je geld dan waard? Voor 229 euro kun je je niet echt een buil vallen met dit toestel. Ja, de beveiligingsupdate loopt een beetje achter en er is nou eenmaal veel software aanwezig waar je mogelijk niet zo heel veel mee doet. Maar daar tegenover staat een goed functionerend toestel met prima prestaties, fijne software en een ervaring die over het algemeen bevalt. Mocht je het heel vervelend vinden dat er geen amoled-scherm is, dan kun je bijvoorbeeld nog de Samsung Galaxy A51 overwegen.

Minpunten Lcd-scherm

Camera’s presteren slecht in het donker

Vingerafdrukscanner voelt gedateerd aan Pluspunten Toegang tot Android 10

Grote accu die lang meegaat

Stereospeakers Tablets Magazine

Beoordeling 7.5 10 Wesley Akkerman product