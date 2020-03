Review: Samsung Galaxy Fold – toffe gadget met veel haken en ogen

Aanvankelijk was het niet zeker of de Samsung Galaxy Fold ook naar Nederland zou komen, maar Samsung heeft daar groen licht voor gegeven. In deze review kijken we naar één van de eerste opvouwbare smartphones die je op dit moment kunt kopen voor ongeveer 2000 euro.

Samsung Galaxy Fold – specificaties

Samsung Galaxy Fold Scherm 4,6-inch, 1680 bij 720 pixels (gevouwen) en 7,3-inch, 2152 bij 1536 pixels (uitgeklapt), amoled Besturingssysteem Android 9 Processor Qualcomm Snapdragon 855 RAM 12 GB Opslaggeheugen 512 GB SD Nee HDMI Nee USB Ja, usb-c GPS Ja 3G/4G Ja Bluetooth Ja, 5.0 NFC Ja Camera’s 12-, 12- en 16-megapixel achter, 10- en 8-megapixel voor Accu 4380 mAh Lithium Polymer

Specs en prestaties

Als een smartphone 2000 euro of meer kost, dan mag je ervan uitgaan dat je het beste van het beste in huis haalt. Of dat helemaal geldt voor de Samsung Galaxy Fold, dat valt nog te zien — maar op het gebied van specificaties stelt het toestel niet teleur. Met 12 GB aan werkgeheugen en de Qualcomm Snapdragon 855-processor (dé high-end chipset van vorig jaar) aan boord, kun je ervan uitgaan dat het systeem soepel en snel werkt. Android heeft zoveel kracht en snelheid niet nodig, dus je loopt ook niet snel tegen vertraging aan, of iets dergelijks.

Samsung Galaxy Fold – hardware en design

We kunnen met gemak stellen dat de Samsung Galaxy Fold één van de meest opmerkelijke smartphones is van dit moment. Het is een briljante glazen en metalen sandwich; meer een dubbele sandwich wanneer je hem dichtvouwt. Dichtgeklapt is de telefoon namelijk twee keer zo dik als een gemiddelde smartphone, maar dat is niet gek. Aan de linkerkant zie je het stevige scharnier zitten waar de twee kanten van de opvouwbare smartphone overheen schuiven wanneer je hem helemaal uitvouwt tot een soort tablet.

Omdat de metalen onderdelen vlak langs elkaar schuiven, is de telefoon dus niet waterdicht. Houd daar rekening mee wanneer je hem ergen mee naartoe neemt, aangezien een flinke regenbui dus al roet in het eten zou kunnen gooien; om over een bak met water nog maar te zwijgen. Wanneer de Samsung Galaxy Fold dichtgeklapt zit, dan zitten beide delen van het scherm niet helemaal op elkaar: er zit namelijk een kleine opening bij het scharnier en de vouwlijn. Dat komt doordat het scherm niet compleet dubbel te vouwen is.

We houden het toestel nog even dichtgeklapt. Voorop zien we dan een klein scherm zitten van 4,6-inch groot. Daarboven zit een speaker en een enkele frontcamera. Je kunt het toestel op deze manier gebruiken als je dat wil, dus je hoeft hem niet altijd open te vouwen als je even snel iets wil checken. Onder- en bovenop zitten twee kleine speakers, terwijl op het andere deel van de smartphone een usb-c-poort zit. Rechts zie je de lade voor de simkaart, evenals de knoppen voor het volume en power. Ook zit hier de vingerafdrukscanner.

Als we het toestel omdraaien, dan komen we de smalle cameramodule met drie lenzen tegen. Onder die module zit nog een flitser en daar is meteen alles mee gezegd. Achterop zit verder helemaal niets. Het design van de Samsung Galaxy Fold oogt, ondanks of misschien juist dankzij zijn afwijkende formaat, behoorlijk premium. Wat we wel jammer vinden, is dat de behuizing een ouderwetse vingerafdrukmagneet is. En dat kun je niet snel oplossen met een goedkoop hoesje. Dat is toch wel jammer wanneer je naar het toestel kijkt.

Wanneer we de Samsung Galaxy Fold eenmaal openklappen, dan komt het riante scherm van 7,3-inch tevoorschijn. In principe is heel de binnenkant bedekt met het scherm. Rechts bovenin zien we echter nog een uitgesneden deel waar een dubbele frontcamera in verwerkt zit, wat op zit een beetje zonde van de ruimte lijkt. Maar in principe merk je er weinig van tijdens het gebruik. Ook is helaas de vouwlijn zeer opvallend: voor het aanzicht, maar ook voor het gebruik. Maar dat is iets waar je niet omheen kan bij zo’n product.

Display’s

Het grote scherm aan de binnenkant is voorzien van een hoge resolutie: 2152 bij 1536 pixels. Dat levert een relatief hoog aantal pixels per inch op van 362 pixels per inch (ppi). In vergelijking met andere high-end smartphones valt dat nogal laag uit. Meestal kun je stellen dat alles boven de 400 ppi goed is. Duurdere Samsung-smartphones hebben vaak een ppi van 500 en meer, dus daarmee loopt het toestel ietwat achter op de rest. Heeft dat heel veel effect op het gebruik? Amper, sommige games zullen net even een andere resolutie aanhouden.

Omdat de Samsung Galaxy Fold een amoled-scherm heeft, zit het wel goed met de kleuren en de kijkhoek. De kleuren komen mooi tot hun recht, waardoor foto’s, video’s en games er prima uitzien. Over het algemeen merk je niets van de lagere resolutie. Het kleinere scherm aan de voorkant is 4,6-inch groot en heeft een 1680 bij 720 pixels. De pixeldichtheid komt neer op 399 ppi, wat dus hoger is dan het scherm binnenin. Daardoor zullen sommige dingen er mogelijk beter uitzien aan de buitenkant, dan aan de binnenkant.

Connectiviteit

Op het gebied van connectiviteit hebben we weinig te klagen. Nee, er is geen 5g-ondersteuning aanwezig, maar dat is niet erg. Niet alleen zou het toestel dan nóg duurder worden, ook wordt 5g momenteel nog niet breed uitgerold in Nederland. Zaken die je wel kunt missen zijn een micro-sd-kaart (niet iedereen gebruikt die kaarten als opslagmedium, soms is het ook handig om dingen snel om te zetten) en een koptelefoonaansluiting. Maar voor de rest is de Samsung Galaxy Fold qua connectiviteit van alle gemakken voorzien.

Speakers

Uit de twee speakers op het apparaat komt degelijk geluid. Stemmen zijn helder en hogere tonen komen goed naar voren, maar het basgeluid laat nog wat te wensen over. We kunnen niet aanraden er muziek op te luisteren of de audio van je videogame heel hard te zetten, want de kwaliteit gaat dan rap achteruit. Daarnaast is het zo dat één van de handen altijd wel voor één van de openingen zitten: of je het toestel nou verticaal of horizontaal vasthoudt. Daardoor kan het zijn dat de audio soms weggemoffeld klinkt, omdat dat ook zo is.

Camera’s

Gelukkig heeft de Samsung Galaxy Fold precies dezelfde cameramodule gekregen als de Samsung Galaxy Note 10. Dat betekent dat je mag rekenen op drie lenzen: een hoofdcamera, groothoekcamera en een telelens. In totaal zijn er echter zes camera’s aanwezig. Voorop zit er namelijk eentje boven het kleine scherm, terwijl er binnenin ook twee lenzen verstopt zitten. Daarmee kun je bijvoorbeeld razendsnel het toestel ontgrendelen via gezichtsherkenning, terwijl de camera’s binnenin je in staat stellen groothoekfoto’s te maken.

Je kunt op twee manieren foto’s maken met de cameramodule die achterop zit: via het kleine scherm (dichtgevouwen) en via het grote scherm (uitgeklapt). Met dubbele tap op de powerknop open je de camera, dichtgevouwen of opgeklapt. En je krijgt hoe dan ook toegang tot alles dat de camera te bieden heeft, dus dat is fijn geregeld. Uiteraard zijn de knopjes iets minder goed in te drukken op het kleinere scherm, maar dat is een logisch gevolg van het formaat. Wanneer je het apparaat openmaakt, dan heb je daar natuurlijk geen last van.

Het voelt wel een beetje onnatuurlijk om met een open geklapte Samsung Galaxy Fold een foto te maken. Want je maakt dan in feite een foto met een tablet en dat is in weinig gevallen een goed idee. Maar daarentegen kun je wel heel goed zien wat je precies fotografeert. Echter, een must is het niet, omdat smartphoneschermen dus steeds groter worden en ons al prima zicht geven. Verder is het vreemd dat je de Fold ook op z’n kant moet leggen om een horizontale foto te maken; houd je hem verticaal vast, dan zijn alle foto’s ook verticaal gemaakt.

De foto’s an sich zijn allemaal van goede kwaliteit. Over het algemeen hebben we weinig te klagen: de kleuren en het balans lijken allemaal in orde te zijn, zeker wanneer je voldoende natuurlijk licht hebt. Ook kan de Samsung Galaxy Fold mooie, scherpe foto’s maken. Ben je bekend met de kwaliteit Samsung Galaxy Note 10, dan weet je eigenlijk wat je kunt verwachten. Foto’s die je binnen maakt of in omgevingen met minder natuurlijk licht, kunnen al snel wat artefacten krijgen. Dat oogt toch wat minder mooi dan de buitenfoto’s.

Accuduur

De ingebouwde accu krijgt flink wat te verduren met twee schermen. Met een vermogen van 4380 mAh weet het toestel wel raadt. Het kan gebeuren dat je met anderhalve dag alweer door de beschikbare energie bent, helemaal als je hem heel de dag gebruikt om te bellen, dingen p te zoeken of artikelen te lezen. En je zult hem voor veel dingen willen gebruiken, omdat je in feite twee apparaten in één in je zak hebt: een telefoon en een tablet. Opladen duurt gelukkig niet heel veel langer dan gebruikelijk; met iets meer dan een uur is ‘ie weer vol.

Samsung Galaxy Fold – software

De Samsung Galaxy Fold draait op moment van schrijven op Android 9, met daaroverheen de Android-skin van Samsung. Het gaat om OneUI 1.5. Dat is niet de nieuwste versie van de schil en ook niet de nieuwste versie van het Android-systeem, dus we hopen dat Samsung die update snel klaarstoomt. Het toestel mag rekenen op twee grote Android-upgrades, maar wanneer Android 10 verschijnt is niet bekend. Verder zien we dat de smartphone nu de beveiligingsupdate van 1 februari 2020 heeft. Dat is dus wel prima.

Het OneUI is eigenlijk een ontzettend fijne Android-skin geworden. De softwareschil is snel één van onze favorieten geworden, samen met het OxygenOS van OnePlus. Hoewel die schil nog altijd een streepje voor heeft, scoort Samsung dus veel punten. De interface is overzichtelijk en het is fijn dat er een donkere modus voor heel het systeem is. Het is jammer om te zien dat de apps niet echt geoptimaliseerd zijn voor dit grote scherm, maar in veel gevallen wordt er wel geleund op een beschikbare tabletinterface.

Daarnaast vinden we het niet tof om te zien dat Samsung nog altijd heel wat applicaties installeert op een toestel. Zelfs op een smartphone waar je dus meer dan 2000 euro voor neerlegt. Ook op de Samsung Galaxy Fold kom je apps tegen die je niet kunt verwijderen of uitschakelen. Het is wel zo dat je apps kunt verbergen, maar daarmee los je het probleem niet helemaal op. Echter, met 256 GB aan interne opslagruimte aan boord, mis je de ruimte ook niet echt. Desondanks blijft het een vervelende praktijk van de fabrikant.

Samsung Galaxy Fold – in gebruik

Ondanks het feit dat het formaat van de Samsung Galaxy Fold op twee manieren afwijkt van de standaard, hebben we geen enkele moeite gehad met het in gebruik nemen van het opvouwbare apparaat. Je kunt de Fold bijvoorbeeld dichtgeklapt ook gebruiken, dankzij het kleine scherm aan de voorkant. Dat is namelijk een touchscreen. Zo kun je alvast een app openen of iets lezen, terwijl het apparaat niet uitgevouwen hoeft te worden. De dikte van het apparaat zit de ervaring niet in de weg en alles is eigen prima bereikbaar op het display.

Ergens doet het ons verlangen naar de tijd dat we smartphones met kleine schermpjes gebruikten, juist omdat alles zo bereikbaar was. Die grote schermen op moderne smartphones zijn natuurlijk prima voor content als films en games, maar voor sommige interface-elementen moeten we soms twee handen gebruiken omdat je niet overal bij kunt. Dat probleem heeft dit kleine schermpje dus niet. Mocht je een app openen op het display voorop en je klapt de Samsung Galaxy Fold open, dan gebeurt er iets wat we omschrijven als magisch.

De applicatie in kwestie opent zich dan op het volledige scherm van de tablet die je nu voor je hebt. Het is een feature die je mag verwachten zo’n smartphone, maar toch vinden we het ontzettend fijn dat het er is en dat het goed werkt. Andersom werkt het echter niet: klap je het toestel dicht, dan sluit de app zich af en gaat het toestel op slot. Zoals gezegd werken apps op het volledige scherm niet altijd lekker, omdat er geleund wordt op een tabletinterface. Geen van de huidige apps of interfaces is momenteel geoptimaliseerd voor het Fold-scherm.

We moeten stellen dat het vouwen lekker intuïtief werkt. Vanaf het eerste moment heb je meteen door hoe het systeem werkt (logisch ook, want het is in de basis heel simpel) en hoe je het zou kunnen gebruiken. Het vouwen zelf voelt vertrouwt aan, omdat het toestel behoorlijk solide aanvoelt. Echter, we merken ook dat het apparaat behoorlijk breekbaar is; vouw hem dus niet te ver de andere kant op. Houd ook scherpe objecten bij het scherm of de behuizing vandaan, aangezien alle elementen op de smartphone snel krassen oplopen.

Samsung Galaxy Fold – conclusie

Het staat onomstotelijk vast dat de Samsung Galaxy Fold een hartstikke gaaf en opvallend product is. Het is een smartphone en tablet in één en dat is precies hoe we de opvouwbare smartphone voorgesteld hadden. Er zitten wel nadelen aan, wat logisch is voor een product dat onderdeel is van een eerste generatie producten. Zo is er geen ip-certificaat, waardoor te veel water en stof funest is. Daarna loopt het apparaat snel krassen op en merken we dat de software, op de tabletinterface na, niet echt geoptimaliseerd is.

Daartegenover staat dat je wel een gaaf en high-end product in huis haalt dat twee apparaat op een intuïtieve wijze met elkaar combineert. Het vouwen voelt goed aan en het apparaat is ook behoorlijk stevig. Daarnaast bieden beide schermen een hoge kwaliteit aan en kun je over het algemeen mooie foto’s maken. De accu is misschien wel de grootste verrassing: die gaat namelijk behoorlijk lang mee. Is dit product dan je geld waard? Niet echt. Daarvoor bestaan er te veel haken en ogen. Mocht je geld over hebben, dan is het wel een toffe gadget.