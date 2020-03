Review: Samsung Galaxy Tab S6 – nog steeds de beste Android-tablet

De Samsung Galaxy Tab S6 is de meest recente high-end tablet van het Zuid-Koreaanse bedrijf. Het is tevens de duurste die het aanbiedt. Met een minimale prijs van 699 euro voor de versie met 128 GB aan opslagruimte en 6 GB aan werkgeheugen, tast je diep in de buidel voor de Android-tablet.

Samsung Galaxy Tab S6 – specificaties

Samsung Galaxy Tab S6 Scherm 10,5-inch, 2560 bij 1600 pixels, amoled Besturingssysteem Android 9 Processor Qualcomm Snapdragon 855 RAM 6 – 8 GB Opslaggeheugen 128 – 256 GB SD Ja, tot 1 TB HDMI Nee USB Ja, usb-c GPS Ja 3G/4G Nee Bluetooth Ja, 5.0 NFC Nee Camera’s Dertien en acht megapixel achter, vijf megapixel voor Accu 7040 mAh Lithium Polymer

Specs en prestaties

Gelukkig krijg je er ook wel wat voor terug. Voor die prijs krijg je er ook de Qualcomm Snapdragon 855-processor bij, dé high-end processor die we vorig jaar tegenkwamen in allerlei high-end smartphones. Inmiddels zijn we een generatie cpu’s verder, maar dat betekent niet dat de 855 op z’n retour is. De processor is nog steeds razendsnel en zeer capabel, zeker in combinatie met 6 tot 8 GB aan werkgeheugen aan boord en Android als besturingssysteem. De tablet draait als een zonnetje en heeft nergens moeite mee, ongeacht de app.

Samsung Galaxy Tab S6 – hardware en design

De Samsung Galaxy Tab S6 heeft een ontzettend strak en zakelijk design. De randen om het scherm zijn vrij dun, waardoor het grote 10,5″-scherm goed tot z’n recht komt. Ondanks dat is de tablet niet groot, breed of dik en is die lekker handzaam. De dunne schermranden hebben we al nadeel dat je misschien met je duim op het scherm leunt terwijl dat helemaal niet te bedoeling is, maar dat is nou eenmaal inherent aan dergelijke randen rondom een tabletscherm. In de dunne rand zit verder nog een frontcamera verwerkt.

Het apparaat beschikt over vier speakers. Als je hem verticaal vasthoudt, dan zitten ze onderop en bovenop. In diezelfde stand vinden we rechts twee knoppen, namelijk voor het volume en de aan- en uitknop. Onderaan zit een lade waar je de micro-sd-kaart in stopt. Links zitten speciale Pogo-aansluitingen, waar je accessoires op kunt aansluiten. Denk dan bijvoorbeeld aan een toetsenbord of een speciale houder waar je hem horizontaal in kunt plaatsen. De tablet kan dan dienst doen als een digitale fotolijst of misschien wel een hub.

Verder zit er onderop nog een usb-c-poort. Achterop zit een kleine, oppervlakkige inkeping waar je de Samsung S Pen in kunt laten rusten, die via een magneet vastgeklikt wordt aan de Samsung Galaxy Tab S6. Daarboven zit de dubbele camera. Een aspect dat schitter in afwezigheid is de koptelefoonaansluiting, wat mogelijk niet bij iedereen in goede aarde valt. Dit betekent namelijk dat je bent overgeleverd aan een bluetoothheadset (die je misschien extra moet aanschaffen) of een verloopstukje (van usb-c-naar-audio-aansluiting).

Display

Het scherm is 10,5-inch groot en heeft een resolutie van 2560 bij 1600 pixels. Dat is een vrij hoge resolutie, eentje die je mag verwachten van een high-end tablet. Hoger dan dat wil je niet, want dat gaat ten koste van de accu en kan ten koste gaan van de prestaties, dus we zijn blij dat dit de maximale resolutie is. De pixeldichtheid is 287 pixels per inch (ppi) en dat is niet heel hoog als je kijkt naar high-end Samsung-smartphones die soms boven de 500 ppi uitkomen, maar dit scherm is dan ook bijna twee keer zo groot dan gemiddeld.

Ook dit keer heeft Samsung gekozen voor een amoled-scherm. Ondanks het feit dat dat scherm ook aanwezig is op eerder uitgebrachte high-end Samsung-tablets, blijft het toch prachtig om te zien. Entertainment komt echt tot z’n recht, namelijk. De kleuren zijn levendig en het kleurenspectrum is breed, mede dankzij het HDR10+–certificaat. Zwart is ook echt zwart op dit scherm. De nadelen zijn echter ook duidelijk: de maximale helderheid is, zeker in zonlicht, niet super hoog. Ook de lage verversingssnelheid van 60 Hz voelt achterhaald.

Connectiviteit

Op het gebied van connectiviteit hoef je niet heel veel te verwachten van de Samsung Galaxy Tab S6. Er is een usb-c-poort aanwezig, evenals bluetooth 5.0 en natuurlijk de Pogo-aansluitingen. En dat is het wel zo’n beetje. Je zult dus waarschijnlijk extra of nieuwe accessoires moeten aanschaffen om volledig gebruik te kunnen maken van het apparaat, mocht je van plan zijn dit ding als entertainment- en werkmonster te gebruiken. Een koptelefoonaansluiting had al een hoop ellende gescheeld; aan Pogo zijn we inmiddels wel gewend.

Speakers

De vier speakers vind je op de vier hoeken van de tablet. Wanneer je hem verticaal vasthoudt, zit je nooit met je handpalm voor het geluid — maar wanneer je hem anders vasthoudt, dan is de kans groot dat je tenminste één speaker bedekt. En dat kan een vervormd geluid opleveren. Gebeurt dat niet, dan krijg je eigenlijk een vrij degelijk geluid uit de tablet. Een baslaag is natuurlijk niet aanwezig, maar over het algemeen klinken geluiden, muziek en gesprekken helder en gedetailleerd, voor zover dat kan met deze dunne body natuurlijk.

Camera’s

De belangrijkste camera op een tablet is vaak de frontcamera. En de 8-megapixelcamera op dit model stelt niet teleur. Hij ondersteunt een videoresolutie van 1920 bij 1080 pixels en biedt over het algemeen een helder, ruisvrij beeld aan wanneer je omgeving goed verlicht is. Dat is handig voor het videobellen bijvoorbeeld. Is de omgeving al wat donkerder, dan kan het zijn dat er al snel ruis in beeld treedt. Het is niet storend, zeker niet voor live videobellen. Maar voor het maken van selfies, kun je beter je smartphone gebruiken.

De dubbele camera achterop maakt overigens prima foto’s. Aanwezig is een 13- en 5-megapixelsensor, die redelijk kleurrijke en gedetailleerde foto’s kunnen maken. De kunstmatige intelligentie aan boord kan nog wel eens iets té goed z’n best willen doen waardoor foto’s soms wat verzadigd lijken, maar over het algemeen zijn we te spreken over de kwaliteit van de beelden. In donkere omgevingen of in de avond kelder de kwaliteit, echter. De 5-megapixelcamera is overigens een groothoeklens.

Accuduur

Samsung belooft dat de accu zo’n veertien uur meegaat op een volle lading. Dat komt ongeveer overeen met onze bevindingen. Het is ons in elk geval niet gelukt om de tablet op dezelfde dag leeg te krijgen wanneer we hem in de ochtend van de oplader afhaalde. Natuurlijk is dat afhankelijk van je gebruik: ben je aan het gamen, dan gaat de batterij veel sneller leeg. Hoewel de tablet ondersteuning aanbiedt voor snelladen, levert Samsung een lader mee van 15 watt. En dat is toch een beetje teleurstellend; het neemt daardoor meer tijd in beslag.

Samsung Galaxy Tab S6 – software

Je kunt een hoop over Samsung zeggen, maar de laatste jaren heeft het bedrijf hard gewerkt aan de eigen softwareschil die we inmiddels kennen als OneUI 1.5. De interface is duidelijk vormgegeven, heeft geen onnodige elementen en presenteert de verschillende mogelijkheden overzichtelijk. Het komt qua indeling dicht bij de vanilla Android-ervaring in de beurt en dat is iets waar we erg tevreden over zijn. Bovendien is er een donkere modus die voor heel het systeem geactiveerd kan worden; beter voor de ogen én accu.

We vinden het wel jammer om te zien dat Samsung nog steeds een hoop applicaties aanlevert waar je waarschijnlijk niets tot heel weinig mee doet. Helaas kun je een deel van die apps niet verwijderen of uitschakelen, waardoor je er dus aan vast zit. Toegegeven, mettertijd is het aanbod standaardapplicaties minder geworden, maar we prefereren een tablet die we zelfs kunnen volgooien met apps die we wel gebruiken dan eentje die ons constant tegen applicaties laat aankijken waar we niets mee kunnen of zelfs mee willen doen.

De tablet draait op Android 9 en heeft dus nog altijd de update naar Android 10 niet gehad. En dat terwijl de uitrol van de update inmiddels begonnen is. Van een high-end product als deze tablet mag je wel verwachten dat Samsung snel met dergelijke software-upgrades op de proppen komt, want anders is die prijs van minimaal 699 euro moeilijk te verkroppen. Verder staat de beveiligingsupdate nu op 1 december 2019 en houdt Samsung zich dus aan de belofte elke drie maanden een update uit te brengen (al is dat wel erg miniem).

Samsung Galaxy Tab S6 – in gebruik

Onder het riante amoled-scherm van de Samsung Galaxy Tab S6 zit een vingerafdrukscanner. Dergelijke scanners komen we de laatste jaren vaker tegen op smartphones en werken relatief snel en goed, maar zijn niet altijd even betrouwbaar. Dat geldt ook voor de scanner van de Galaxy Tab S6. Daarbovenop komt echter ook dat die niet altijd snel is en soms je vinger of duim weigert te herkennen, waardoor je alsnog aangewezen bent op je veilige pincode of de veel snellere gezichtsherkenning die werkt via de frontcamera in de rand.

Verder is het goed om te weten dat de Tab S6 ook als een tablet met toetsenbord (apart verkrijgbaar) te gebruiken is. Wanneer je een toetsenbord aansluit, of de tablet aan een monitor koppelt, dan start de Samsung Dex-omgeving en kun je werken in een desktopachtige werkomgeving. Je kunt er dan ook een draadloze toetsenbord en muis op aansluiten, mocht je dat prettig vinden. Hoewel de interface prima en het systeem snel is, is de tablet niet de beste 2-in-1-laptopvervanger van dit moment; Windows-apparaten excelleren daar in.

Samsung Galaxy Tab S6 – conclusie

Het staat onomstotelijk vast dat de Samsung Galaxy Tab S6 de beste Android-tablet is van dit moment. Maar dat is ook niet zo moeilijk, omdat de concurrentie in dit segment in geen velden of wegen te bekennen is. Samsung brengt om de zoveel tijd een nieuwe high-end tablet uit met aanpassingen die de hardware vaak gelijkstellen aan high-end smartphones van een jaar eerder, doet er een strik omheen en vindt het dan wel welletjes. De Galaxy Tab S6 verrast in feite nergens, maar is wel heel goed in wat het doet en aanbiedt.