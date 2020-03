Review: Samsung Galaxy Z Flip – dit formaat is veel beter

De Samsung Galaxy Z Flip is een opvouwbare smartphone met een ouderwets design. Werkt dit beter dan de Samsung Galaxy Fold? Of zijn beide apparaten niet met elkaar te vergelijken? We bekijken het in deze review. Het toestel heeft een adviesprijs van 1499 euro.

Nadat we eerder de Samsung Galaxy Fold op Tablets Magazine gerecenseerd hebben, is het nu de beurt aan de Samsung Galaxy Z Flip. Beide telefoons zijn opvouwbaar, maar hebben andere ideeën als uitgangspunt. Daar waar de Fold opgeklapt kan worden tot een kleine tablet, zien we juist dat de Z Flip dichtgeklapt wordt tot een klein, vierkant doosje. Wanneer je de telefoon openklapt, dan krijg je toegang tot een telefoonformaat waar je mogelijk al bekend mee bent. Het toestel is wel iets smaller en langer dan gebruikelijk.

Twee schermen op de Samsung Galaxy Z Flip

Het dynamische oled-scherm is 6,7 inch groot en beschikt over een resolutie van 1080 bij 2636 pixels. Dat levert een pixeldichtheid van ongeveer 425 pixels per inch (ppi) op. Niet niet zo hoog als op andere, dure Galaxy-smartphones, maar wel hoog genoeg om van een goede kwaliteit te kunnen spreken. Boven de 400 ppi spreken we van een prima kwaliteit; maar hoe hoger dat aantal, hoe beter.

Het display is kleurrijk, ondersteunt HDR10+ en heeft een prima kijkhoek. Wat opvalt is de vouwlijn in het midden, maar dat is natuurlijk niet heel gek. Je voelt echt een smal kuiltje zitten wanneer je met je vinger over het scherm veegt. Ook valt die vouwlijn enorm op wanneer het licht erop valt. Het zal niet voor iedereen even storend zijn, maar houd er dus rekening mee dat je hem voelt en ziet zitten in het dagelijkse gebruik. Verder is het scherm niet heel bestendig: binnen no-time vind je er een krasje of deukje op wanneer je niet oplet. Dat doet toch wat af van het premium karakter van de smartphone.

Voorop zit nog een kleiner display, dat je kunt gebruiken wanneer je het toestel dichtklapt. Dit amoled-scherm is 1,1 inch groot en heeft een resolutie van 112 bij 300 pixels. Je gebruikt dit scherm om te checken hoe laat het is, welke notificaties je hebt en om selfies te maken. Als je geen zin hebt om je Samsung Galaxy Z Flip open te maken voor een snelle selfie, dan kun je dat dus ook doen terwijl die dichtzit. Je moet dan wel goed kijken naar de foto, maar op zich kan dit een prima middel zijn om snel even een foto van jezelf te maken.

Kijkje onder de motorkap

Wanneer je 1500 euro voor een smartphone betaalt, dan mag je natuurlijk de betere of zelfs beste specs verwachten. Maar in dit geval speelt het feit dat de telefoon opvouwbaar is natuurlijk ook een grote rol. Onder de motorkap zien we een Qualcomm Snapdragon 855-processor zitten, de high-end processor van vorig jaar. Dat is helemaal niet zo erg, aangezien die nog steeds ontzettend capabel is. Bovendien zal menig gebruiker het verschil tussen de 855 en de Snapdragon 865 niet merken, waardoor dit een prima punt is om op te bezuinigen. Daarnaast is er 256 GB aan opslagruimte en 8 GB aan werkgeheugen.

In beide gevallen krijg je meer dan genoeg geheugen, zeker voor een Android-telefoon. Het besturingssysteem (Android 10 met OneUI 2.0) heeft meestal niet zo veel werkgeheugen nodig om te functioneren. Aangezien de Samsung Galaxy Z Flip met dit design zich leent voor multitasking, is het wel fijn om te weten dat je niet snel door dat werkgeheugen gaat. Er is geen micro-sd-kaart aanwezig, dus je zult het moeten doen met 256 GB aan interne opslagruimte. Dat moet genoeg zijn voor het maken van foto’s en video’s.

Verder is er een usb-c-poort voor het opladen aanwezig en beschikt de accu over een vermogen van 3300 mAh. Dat is niet heel erg veel, maar over het algemeen moet het lukken de dag door te komen. Rechts zit er ook nog een vingerafdrukscanner: die is niet heel snel, maar werkt uiteindelijk wel. Gelukkig zit die op een gemakkelijk bereikbare plek.

Software op de Samsung Galaxy Z Flip

Hoewel het een goed idee lijkt te zijn, multitasking op de Samsung Galaxy Z Flip, blijkt uit de praktijk dat ook hier dat de software nergens echt geoptimaliseerd is voor de hardware (een conclusie die we ook al trokken in onze Galaxy Fold-review). Wanneer je apps in gesplitste schermweergave wil plaatsen, dan voelt dat proces niet intuïtief aan. In plaats van simpele snelkoppelingen, moet je gaan zitten rommelen in het menu voor recent geopende applicaties. Wel is het zo dat vervolgens de scheidslijn precies op de vouwlijn zit, dat werkt dan wel weer prima. Hopelijk maakt Samsung dit onderdeel nog wat gemakkelijker middels software-updates.

Het is wel heel fijn om te zien dat de Samsung Galaxy Z Flip meteen geleverd wordt met de recente versies van Android en het OneUI (de Samsung-softwareschil). Dat betekent dat je toegang hebt tot allerlei andere optimalisaties en toegevoegde functies en nergens dus op hoeft te wachten. Verder is het goed om te weten dat het toestel mag rekenen op twee grote Android-updates en vier jaar aan beveiligingsupdates. De eerste drie jaar krijgt het elke maand zo’n update, in het vierde jaar ontvangt het elke drie maanden de beveiligingsupdate.

Net zoals bij andere Samsung-smartphones geldt ook hier dat de interface prima en overzichtelijk is. De verschillende mogelijkheden staat vaak op logische plekken. Zoek je iets specifieks, dan biedt de zoekbalk van de instellingen vaak uitkomst. En in andere gevallen moet je het helaas zelf uitvogelen, omdat dat dan net even niet zo intuïtief is. Daarnaast is het zo dat het toestel met behoorlijk wat software in de vorm van apps geleverd wordt. Je zult niet alles gebruiken of nodig hebben. En dan is het jammer om te zien dat je ook niet elke app kunt uitschakelen of verwijderen. Gelukkig kun je die apps wel verbergen in de app-lade, maar een echte oplossing is het niet.

Foto’s en video’s zien er prima uit

De Samsung Galaxy Z Flip is uitgerust met drie camera’s: twee achterop en eentje voorop (van 10 megapixel), die je in een notch aantreft. High-end smartphones vandaag de dag hebben veel meer camerasensoren, dus dan valt dit misschien tegen. We verwachten echter dat Samsung ook hier de keuze gemaakt heeft om te bezuinigen, zodat de prijs lager gehouden wordt. De dubbele camera beschikt over twee 12 megapixelsensoren: een gewone en een groothoeksensor. De software biedt allerlei functies aan die je ook op andere smartphones van het merk aantreft; maar in vergelijking met toestellen die veel meer lenzen hebben kun je het één en ander missen.

Ook dat laatste is niet vreemd natuurlijk: want als de smartphone niet over de benodigde hardware beschikt, dan hebben extra functies ook geen zin. Desondanks mag je rekenen op een (ietwat tegenvallende) avondmodus, stabilisatie via software en manuele instelmogelijkheden. Het toffe aan dit apparaat is dat je geen gebruik hoeft te maken van de camera voorop als je een selfie wil maken, want dat kun je dus doen wanneer het toestel dichtgeklapt zit. Ook kun je een timer aanzetten, de smartphone op tafel plaatsen met het scherm in een hoek van negentig graden, netjes gaan zitten en wachten tot de foto genomen wordt. Dat zijn toffe mogelijkheden.

En de kwaliteit van de foto’s en video’s vallen niet tegen. De resultaten zijn vergelijkbaar met de wat goedkopere toestellen van het bedrijf, zoals de Samsung Galaxy S10e, maar dan net even beter qua kleur en verzadiging. Over het algemeen kunnen de camera’s meer dan genoeg detail vastleggen, maar moet er wel altijd een goede lichtbron aanwezig zijn. Anders ontstaan er al snel artefacten.

Hoe vouwt ‘ie?

En dan nu de hamvraag: hoe vouwt ‘ie? Eigenlijk wel prima. Open doen en dichtklappen werkt zoals je dat mag verwachten. Soms is het wel lastig om het toestel open te krijgen, omdat er nergens een kuil zit waar je een vinger of nagel onder kan plaatsen voor wat extra druk. Maar dat is een kleine irritatie, eentje waar je snel overheen komt. Snel openklappen, zoals je dat vroeger met de Motorola’s kon doen, zit er echter niet bij. Dat heeft met het scharnier te maken, dan het scherm ook op in bepaalde hoeken kan laten staan.

Verder ligt het toestel fijn in de hand en zijn de knoppen goed bereikbaar. Het is ook een verademing om de Samsung Galaxy Z Flip in je broekzak te dragen. Hij is niet zwaar en helemaal niet groot, waardoor die ook in menig vrouwenbroekzak moet passen. Het toestel is wel wat dikker dan je gewend bent, maar dat is dan ook het enige waar je rekening mee hoeft te houden.

Samsung Galaxy Z Flip: conclusie

Wat ons betreft heeft de Samsung Galaxy Z Flip net even wat meer bestaansrecht dan de Samsung Galaxy Fold, in de categorie opvouwbare smartphones. Het compacte formaat wanneer je hem dichtklapt speelt daarin een grote rol, maar ook het feit dat je toegang hebt tot een volwaardige smartphone met een 6,7 inch scherm is erg belangrijk. Je hoeft dus nergens echt op in te leveren in de dagelijkse ervaring: je hebt je grote oled-scherm, maar niet zo’n blok in je broekzak.

Daar tegenover staan dingen waar je rekening mee moet houden. Zo is er geen waterdichtheid, kan het scherm snel beschadigen en is de software niet geoptimaliseerd. Ook moet je er tegen kunnen dat de vouwlijn goed zichtbaar is. Maar voor de rest is dit een prima smartphone die voorzien is van allerlei moderne gemakken en redelijke specs. 1500 euro is echter een hoop geld, dus wacht anders nog even totdat ‘ie wat goedkoper geworden is.