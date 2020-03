‘Stem van Siri kan aangepast worden door ontwikkelaars in iOS 14’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven, dan kunnen ontwikkelaars met de release van iOS 14 de stem van stemassistent Siri aanpassen. Tot nu toe heeft Apple gebruikers daarin behoorlijk beperkt. Wel kun je al kiezen voor een mannelijk of vrouwelijk klinkende stem of een ander accent.

Stem van Siri veranderen in iOS 14 – gerucht

Ontwikkelaars zijn al wel in staat om de stem aan te passen binnen hun eigen apps, maar tot op heden kunnen ze de stem van Siri niet direct veranderen. Naar verluidt werkt Apple nu aan een nieuw framework voor ontwikkelaars, genaamd VoiceProvider. Dat moet ervoor zorgen dat ontwikkelaars wel de tools krijgen om dat te bewerkstelligen. Dat gaat dan in de vorm van extensies, die als onderdeel van applicaties aangeboden kunnen worden via de App Store. Apple heeft dit nieuws vooralsnog niet bevestigd.

De verandering kan positief uitpakken voor Siri. Mogelijk komen er straks versies aan van de stemassistent die met andere talen kan omgaan of juist een ander accent of dialect gebruikt. Daarnaast kunnen andere stemmen mogelijk worden nagedaan, bijvoorbeeld van beroemdheden. Het lijkt erop dat het framework voor nu nog in een vroege ontwikkelfase is, maar er wordt alsnog gesproken over een mogelijke release voor iOS 14. Dat is het mobiele besturingssysteem voor de iPhone, dat later dit jaar beschikbaar is.