Tijdelijke tweets: Twitter test tweets die zichzelf verwijderen na 24 uur

Twitter doet op dit moment een test met tweets die zichzelf na 24 uur weer verwijderen. Het sociale medium noemt die berichten fleets. De experimentele functie is vooralsnog alleen beschikbaar in Brazilië en kan mettertijd ook beschikbaar gesteld worden in andere landen.

Twitter test tijdelijke tweets

Mocht de fleet straks beschikbaar zijn in andere landen, dan kan dat de manier waarop mensen Twitter gebruiken fundamenteel veranderen. In de basis zijn de fleets namelijk Twitters versie van Instagram Stories, maar dan in de vorm van een traditionele tweet: je kunt een stuk tekst dus aanvullen met foto’s en gifjes. De berichten verschijnen niet in je normale timeline, maar erboven. Bovendien worden reacties op fleets direct naar de inbox voor privéberichten gestuurd. Andere mensen kunnen ook niet je fleet retweeten of ernaar linken.

Het idee achter de fleet is simpel: het geeft gebruikers de optie vluchtige gedachten te delen, met alleen hun volgers. De berichten zijn dus niet zichtbaar voor mensen die je niet volgen. Het is nog wel steeds mogelijk dat iemand een screenshot van zo’n fleet maakt en die dan deelt met een ander. Mocht je een beetje nerveus zijn vaak te tweeten, dan kan deze Twitter-functie mogelijk uitkomst bieden: je kunt toch zeggen wat je wil, tegen alleen de mensen waarvan je weet dat ze je volgen. En na 24 uur verwijdert het bericht zich helemaal vanzelf.