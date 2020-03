Vouwbare Huawei Mate Xs vanaf 14 april verkrijgbaar

Huawei heeft bekendgemaakt dat de Huawei Mate Xs vanaf 14 april in Nederland verkrijgbaar is voor een bedrag van 2499 euro. Het toestel heeft een buitenom buigende scherm van 8 inch, dat in gevouwen toestand verandert in een hoofdscherm aan de voorkant van 6,6 inch en een tweede scherm aan de achterkant van 6,38 inch.

Huawei Mate Xs komt naar Nederland

De Huawei Mate Xs is een van de eerste Huawei-apparaten met de vernieuwde Huawei AppGallery, het officiële app-distributieplatform van Huawei. De AppGallery heeft meer dan genoeg apps die gebruikmaken van de unieke mogelijkheden die Huawei-apparaten bieden, zoals AI-, support-, connectiviteits-, media-, systeem- en beveiligingsmogelijkheden.

Na de Huawei Mate 30 Pro is de Huawei Mate Xs het tweede toestel dat Huawei exclusief in Nederland aanbiedt via partner MediaMarkt. De Mate Xs is vanaf 14 april te koop in MediaMarkt Amsterdam Arena, Rotterdam The Corner, Utrecht Hoog Catharijne, Den Haag en Breda. Daarnaast zal het toestel ook online verkrijgbaar zijn via de website van de winkelketen. De Mate Xs heeft een verkoopadviesprijs van 2499 euro.

