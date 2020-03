‘WhatsApp krijgt berichten die zichzelf kunnen verwijderen’

Het ziet ernaar uit dat WhatsApp binnenkort gebruikers de mogelijkheid aanbiedt berichten automatisch te laten verwijderen in privégesprekken. Dat blijkt uit informatie die naar buiten gekomen is uit de meest recente bèta van de communicatiedienst.

WhatsApp met berichten die zichzelf verwijderen

Dit nieuws kwam eerder al naar buiten, in oktober. Destijds bleek dat de functie alleen beschikbaar zou worden gemaakt voor groepschats, maar nu lijkt de berichtendienst dus ook te werken aan dezelfde functie voor één-op-één gesprekken. Je kunt berichten op verschillende momenten automatisch uit het gesprek verwijderen: dat kan na een uur, een dag, een week, een maand of een jaar. De functie is momenteel minder sterk als je kijkt naar soortgelijke functies die aangeboden worden in bijvoorbeeld Telegram of Facebook Messenger.

In die apps kun je namelijk geheime conversaties aanmaken, waarin je veel meer controle hebt over de berichten die verstuurd zijn. Bovendien lijkt het erop dat de functie nog in een vroeg stadium van ontwikkeling is. Alles kan nog veranderen natuurlijk, aangezien het misschien nog wel weken of maanden duurt voordat de feature uitgerold wordt naar iedereen die WhatsApp gebruikt. Desondanks is het een welkome functie voor de mensen die graag achteraf iets automatisch laten verwijderen, zodat ze het zelf niet kunnen vergeten.