Xiaomi gaat Mi 10-smartphones binnenkort uitbrengen in Europa

De Chinese budgettopper Xiaomi gaat zijn Mi 10-serie van smartphones binnenkort naar Europa brengen. Dat maakte de fabrikant deze week bekend door middel van een livestream. De Mi 10-serie bestaat uit de standaard Mi 10, de goedkopere Mi 10 Lite en de Mi 10 Pro. Het bedrijf kondigde de toestellen eerder al internationaal aan.

Mi 10 Lite

Het meest betaalbare model in de lijn is zoals de naam al aangeeft de Mi 10 Lite. De telefoon moet 350 gaan euro kosten en zal wat specificaties betreft in de middenklasse vallen. Hij beschikt over een Snapdragon 765-chip met ondersteuning voor 5G, een groot 6,57 inch oledscherm met een Full HD-resolutie (2340 bij 1080 pixels) en een 4160 mAh accu. De opslag bedraagt 128 GB en is uit te breiden met een microSD-kaartje. Het werkgeheugen verschilt per markt, waarbij er in Europa waarschijnlijk de variant met 6 GB beschikbaar komt. Aan de achterkant van het toestel zijn maar liefst vier camera’s te vinden. De hoofdcamera heeft 48 megapixels op de teller staan en wordt aangevuld door een groothoeklens van 8 megapixel, een macrolens van 5 megapixel en een dieptesensor van 2 megapixel. Selfies kunnen worden geschoten met een resolutie van 16 megapixel.

Mi 10 en Mi 10 Pro

De Mi 10 en de Mi 10 Pro ontlopen elkaar wat specificaties betreft niet veel. Beide beschikken over Qualcomm’s high-end Snapdragon 865-chip, een 6,67 inch Full HD-scherm (2340 bij 1080 pixels), 8 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan niet uitbreidbare opslag. De Mi 10 heeft een accu van 4780 mAh, terwijl de Pro-variant een iets kleinere 4500 mAh batterij heeft. Ook de hoofd- en selfiecamera’s hebben dezelfde resoluties van respectievelijk 108 en 20 megapixel. De andere sensors verschillen wel. Zo beschikt de Mi 10 over een groothoeklens van 13 megapixel en een macrolens en dieptesensor die elk 2 megapixels tot hun beschikking hebben.

De Mi 10 Pro daarentegen heeft een portretcamera met een resolutie van 12 megapixel, en een 8 megapixel zoomlens die tienmaal in kan zoomen. Het gaat daarbij wel om een hybride zoomfunctie, dus een combinatie van optisch en digitaal zoomen. Zowel de Mi 10 als de Mi 10 Pro kunnen in de superscherpe 8K-resolutie filmen, met 30 frames per seconde. De Mi 10 zal zo’n 800 euro gaan kosten, terwijl de Mi 10 Pro net onder de magische grens van 1000 euro zit. Een exacte releasedatum is nog niet bekend. Op z’n vroegst zullen de drie toestellen begin april verkrijgbaar zijn.