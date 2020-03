Xiaomi laat telefoon draadloos snelladen op 40 watt

De Chinese smartphonemaker Xiaomi toont in een video dat het een telefoon draadloos oplaadt met 40 watt. Dat is een indrukwekkende snelheid die we niet eerder hebben gezien: het zou betekenen dat een smartphone met een accu van 4000 mAh nog geen drie kwartier nodig heeft om op de volle 100 procent te zijn.

Draadloos snelladen in 40 minuten

Xiaomi laat zien dat een smartphone (een Mi 10 Pro) van 0 tot 100 procent draadloos kan snelladen in een tijdsbestek van slechts 40 minuten. Wil je snel tot 57 procent laden vanaf helemaal leeg, dan kost het 20 minuten. Dat is niet-draadloos al een goede score, maar zeker zonder draad helemaal.

Of het slechts om een vroeg concept gaat of dat Xiaomi inderdaad van plan is om binnenkort telefoons al van deze technologie te voorzien, dat is nog onbekend. Überhaupt weten we nog niet op welke smartphones dit zou worden toegepast. Xiaomi heeft wel draadloos oplaadbare telefoons, namelijk de Mi 9 Pro 5G en de Mi 30 Pro. Zij kunnen dit echter slechts op 30 watt.

Xiaomi

Nu zie je in de video, gelanceerd door Xiaomi zelf, dat het bedrijf sinds de aankondiging van draadloos laden bij die toestellen (in september 2019) aanzienlijk veel vooruitgang heeft geboekt op dit gebied. We wisten al dat Xiaomi hier enorm de focus op heeft, nadat het vorig jaar liet zien hoe een 4000 mAh-accu in 17 minuten werd opgeladen (met draad) via 100 watt-snellaadtech. Voordat die technologie echter in de winkels ligt, ben je wel even zoet.