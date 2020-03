Zo stuur je video’s van Files by Google naar je Chromecast

Met de applicatie Files by Google is het tegenwoordig ook mogelijk video’s af te spelen op een Google Chromecast. In dit artikel leggen we uit hoe je dat doet en waar je rekening mee moet houden. De eens zo eenvoudige bestandenbeheerder is inmiddels uitgegroeid tot een multimediamonster.

Als je ons een paar maanden geleden verteld had dat Files by Google een multimediamonster zou worden, dan hadden we toch echt even de tijd genomen om achter onze oren te krabben. Want het was ooit zo’n eenvoudige bestandenbeheerder voor smartphones en tablets die helemaal niet zo krachtig waren. Maar inmiddels misstaat de app niet op je eigen smartphone, ongeacht de prijs, kwaliteit of hardware. Want tegenwoordig kun je ook lokaal opgeslagen video’s afspelen op een gekoppelde Google Chromecast.

Video’s sturen naar Chromecast met Files by Google

Zodra je de nieuwste versie van Files by Google op je Android-smartphone zet (een iOS-versie is op dit moment niet beschikbaar), dan krijg je meteen toegang tot de nieuwste functionaliteit. Je kunt allerlei soorten bestanden afspelen op een tv die voorzien is van een Google Chromecast of van Chromecast built-in. Denk dan aan video’s en foto’s, maar ook nummers. Voordat je kunt beginnen met casten, dien je wel op een pagina te zitten waar media afgespeeld wordt. Het Cast-icoontje staat echter niet standaard in de interface.

Dat icoontje komt in beeld zodra je een mediabestand wil openen. Druk daarop zodat je het beeld kunt afspelen op je televisie. Als je aan het afspelen bent, dan zie je op je telefoon een schermvullende interface, waarop je kunt zien wat je precies aan het casten bent. Laat je foto’s zien? Dan kun je vegen voor een volgende foto. Het werkt echter nog niet helemaal perfect, want soms kunnen foto’s een andere oriëntatie hebben dan je zelf ingesteld hebt. En soms moet je even wachten tot het bestand in kwestie ingeladen is.

Mocht je een smart display hebben, dan kun je ook daar video’s, foto’s en audio naartoe sturen op dezelfde manier. Dat komt doordat de basis van het systeem Google Cast is: dat is een platform waarmee media van het ene naar het andere apparaat gestuurd wordt. En aangezien bijvoorbeeld de Google Nest Hub van Google is en Cast ingebouwd heeft, hoef je dus niet altijd gebruik te maken van je televisie. Heb je de nieuwste versie gedownload en kom je de functie niet tegen? Schakel hem dan helemaal uit en start hem opnieuw op.

