Eigenaars van de Samsung Galaxy Tab S6 kunnen binnenkort de Android 10-update verwachten voor hun high-end tablet. Samsung is namelijk begonnen met het uitrollen van de upgrade. Vooralsnog alleen in Duitsland, maar dat betekent dat we in Nederland niet lang meer hoeven te wachten.

Android 10 voor Tab S6

Ook is het zo dat alleen de lte-variant mag rekenen op de update voorlopig; het wifimodel is later aan de beurt. Hoe lang het precies duurt voordat de Android 10-update ook in Nederland arriveert, is niet bekend. Wel is dus duidelijk dat de update klaar is voor gebruik en binnen nu en enkele weken kan arriveren voor gebruikers uit andere landen dan Duitsland. Omdat het updaten nog maar nét begonnen is, is nog niet duidelijk of Galaxy Tab S6-eigenaars nu OneUI 2.0 of juist OneUI 2.1 krijgen voor de high-end tablet.

Het lijkt erop dat OneUI 2.1 echter nog even op zich laat wachten. Onlangs kreeg de Samsung Galaxy Fold wel toegang tot die versie van de software, maar dit lijkt verder niet vaker voor te komen. De Android 10-upgrade heeft bouwnummer T865XXU2BTC7 meegekregen en omvat ook de beveiligingsupdate uit maart. Mocht de update straks in Nederland beschikbaar zijn, dan krijg je daar als eigenaar van de Samsung Galaxy Tab S6 vanzelf melding van. En anders kun je onder de instellingen checken of de update er al is.